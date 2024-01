Suspendieron el campeonato de mountain bike correntino por falta de financiamiento

miércoles 17 de enero de 2024 | 8:42hs.

La decisión fue adoptada en una reunión de los organizadores de Capital, Paso de los Libres, Santo Tomé, Curuzu Cuatia, La Cruz, Saladas y Goya, llevada adelante recientemente. Tras la misma, informaron en un comunicado oficial que "no se va a realizar el campeonato correntino de MTB debido a los costos que implica un torneo federal como este".

Aclararon que la medida obedece "exclusivamente a los gastos de combustible para trasladarse a ciudades muy distantes, alojamientos, repuestos, etc.". Los ciclistas afirman haber "buscado la manera de abaratar costos, pero siempre llegamos al escollo que no supimos sortear y es el gasto de combustible". No obstante, las organizaciones indicaron tener intenciones de realizar carreras en las fechas establecidas para mantenerse en la actividad.

La página de mtbcorrentino.com.ar, el Facebook y el Instagram del campeonato seguirán siendo la fuente de información para aquellos organizadores y corredores que lo requieran y quieran participar de las actividades programadas en sus localidades.