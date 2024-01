Varias verdulerías cerradas por falta de mercadería en Iguazú

viernes 05 de enero de 2024 | 11:42hs.

Desde el 1 de enero varias verdulerías de Iguazú no están recibiendo mercadería, algunas optaron por abrir mediodía con el fin de vender las frutas que quedaron de la ultima compra de fin de año. En teoría recibirían mercadería el miércoles, cosa que no sucedió y hoy varias esperaron, pero no recibieron. Algunas de las que están abiertas cobran un recargo por pago con débito automático.

Clientes de las verdulerías arriban al lugar y se sorprenden al encontrar el comercio cerrado, el martes ingresaban, pero no encontraban lo que buscaban porque no hubo reposición. Tras varios días de cierre los clientes buscan otras alternativas y se encuentran con faltantes y con recargos en el pago con débito automático.

“Fui a comprar a una verdulería en villa alta y en la caja el chico me dijo que tenia un recargo del 6% con débito. Le pregunté la razón y me dijo que no sabía que cumplía órdenes”, contó Mariela. En tanto, otras verdulería que cuentan con logística propia porque abastecen a los hoteles, están trabajando normalmente.