Se incrementaron aranceles en los trámites del Registro del Automotor

jueves 04 de enero de 2024 | 19:36hs.

Tras la vigencia del DNU desde el sábado, desde la Asociación del Registro del Automotor seccional Misiones aseguran que sin reglamentación del DNU no hay modificaciones y que los trámites siguen siendo los mismos. Indicaron que a partir del lunes hay aumentos del 40% debido a que Acara, institución que representa a todos los concesionarios oficiales de automotores en la República Argentina, incrementó sus valores, lo que impacta en los trámites de transferencias y formularios.

Por su parte, desde la Asociación Misionera de Productores Asesores de Seguros (Ampas), manifestaron que “si bien hay muchas consultas por confusión en cuánto al decreto, aconsejan asegurar el auto porque la Ley de Tránsito no se modificó y es importante ser responsable a la hora de circular; pese a que en los controles no te pidan obligatoriamente uno debe tener el seguro al día”.



Registro del Automotor

Laura Pereyra Pigerl, responsable Registro Automotor Seccional Misiones, insistió que “el DNU antes de ser aplicado debe estar reglamentado algo que hasta este momento no lo está”. Hizo hincapié en que el Registro del Automotor tiene su reglamento desde la Dirección del Registro Nacional del Automotor. En consecuencia, sostuvo que hasta que no sean avisados cómo se modificarían las nuevas normas, no hay nada que cambie. “Lo que sucede con la cédula digital por ejemplo, debería estar incluida en el sistema de Mi Argentina. Pero no hay una norma que diga que esta es válida. Aún no es aplicable”, sostuvo.

Según Pereyra Pigerl, hay mucha desinformación en cuanto a que los trámites digitales serían menos costosos que en papel. Sin embargo, destacó que a partir del lunes aumentaron los valores de los autos, y en consecuencia los aranceles. Por ende, también se incrementaron los formularios que se ocupan en el Registro.

“Acara es el responsable de estos aumentos. Incluso, subió el formulario 13 que se ocupa mucho en el Registro. Lo que deriva en más gastos para el usuario”, explicó. Detalló que desde el Registro se compra a Acara los formularios para realizar los trámites. “Ese aumento impacta terriblemente y no va para el financiamiento del Registro Automotor. Es una empresa que también percibe los impuestos de sellos”, dijo.

“A partir del lunes hay un nuevo arancel de 40% más, y quienes vienen a realizar una transferencia u otro trámite se encuentran con esta situación pensando que iba a ser más económico. Aumentó la tabla de valuación del auto”, sostuvo. Mientras que, detalló que los formularios como el 08 o 13 se incrementaron más del 150%. Dijo que en el caso de haber una modificación sujeta al DNU será publicada en el Boletín Oficial y se cambiaría el Digesto del Registro del Automotor con una nueva normativa.



Requisitos para circular

Juan Pablo Luco, tesorero de Ampas, en diálogo con El Territorio, detalló que luego del DNU se modificaron los requisitos de circulación en los vehículos. Según el decreto, solicitan tener la patente al día, la licencia nacional de conducir y la cédula verde del vehículo; estos serían los requisitos para circular y ser exhibidos ante un control de seguridad vial. En este sentido, lo que cambió fue que no pidan el seguro obligatorio del automotor y la verificación técnica vehicular (VTV). “Esto no quiere decir que dejan de ser obligatorios. El DNU no modifica la Ley Nacional de Tránsito que en su artículo 68 establece que todo vehículo que circula debe tener un seguro obligatorio de responsabilidad civil”, advirtió.

Luco sostuvo que hubo una confusión que generó muchas consultas de los clientes, quienes tras el anuncio del presidente Milei consultaron si se debía circular sin seguro, algo que no es así. Por lo tanto, Luco hizo hincapié en que el conductor debe tener la responsabilidad de circular con el seguro obligatorio porque en caso de accidente o daño, el resguardo del usuario se encuentra en el seguro del automotor. Seguidamente, contó que en la actualidad un seguro contra terceros parte desde los $5.000.