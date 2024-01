Comenzó la audiencia pública por la suba del boleto en Posadas

jueves 04 de enero de 2024 | 9:56hs.

Este jueves alrededor de las 9 comenzó la audiencia pública en el SUM del Jardín Botánico de Posadas para tratar la suba del boleto vigente. Unos 100 usuarios se congregaron para plantear sus quejas ante el servicio de transporte urbano local y las empresas que buscan la suba del pasaje.

En este sentido, Néstor Alfonso, usuario de Villa Cabello, expresó su descontento en relación a la disminución de frecuencia al finalizar el ciclo lectivo. “Nosotros seguimos trabajando y usamos el transporte todos los días. Soy un usuario y todos los días tomo el 31 y el 32 y los invito a ver cómo es el servicio, la suciedad que tiene el coche y la odisea que atravesamos. Tenemos una brecha de precio muy grande en comparación a Buenos Aires que su tarifa más alta ronda los $180”.

Asimismo, se refirió a que en Misiones usan la falta de subsidio como herramienta para mantener la incertidumbre de los usuarios ya que en otras provincias el boleto está fijado. “Queremos pagar el boleto correspondiente pero también exigimos las certificaciones que deben tener los choferes para un buen trato al usuario y al público”, dijo Alfonso.

Para participar de la instancia, los interesados debieron inscribirse previamente en la Secretaría de Movilidad Urbana. Cabe resaltar que el acto es no vinculante, es decir que lo que se decida no debe ser necesariamente acatado antes de resolver o no un incremento en los pasajes.