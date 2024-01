Aumenta el número de instalación de alarmas vecinales ante casos de inseguridad en Montecarlo

jueves 04 de enero de 2024 | 13:15hs.

Si bien hace algunos años se trabajó sobre la conformación de foros de seguridad en los barrios de la localidad de Montecarlo, esto no perduró en el tiempo, aunque la situación de inseguridad sigue siendo un tema de agenda que preocupa y ocupa a los vecinos que modernizan sus visiones para poder monitorear la situación.

“Se están haciendo reuniones en los barrios, de acuerdo a los pedidos que hacen los presidentes barriales, ayuda mucho, se le aporta mucha información a la gente, se le hacen recomendaciones, se conoce la situación real de la cantidad de delitos y otras cuestiones de los barrios lo que da buenos resultados así como también las charlas en las escuelas ayudan. Las últimas fueron en San Lorenzo, Belgrano, Retiro y si bien desde el 2021 no hay foros, hay lugares donde existen y sirve de ayuda”, detalló el jefe de la UR XV de Montecarlo, Jorge Kulchar.

El uniformado destacó que en Montecarlo los vecinos se están organizando en varios lugares para colocar alarmas vecinales, si bien eso tiene un costo, hay organización y de a poco se puede contar con esa herramienta de seguridad, “las alarmas vecinales ayudan bastante en los barrios, dónde se instalaron dieron resultados”.

En el barrio Belgrano se instalaron más de 100 alarmas vecinales y esto lleva tranquilidad a muchos de los vecinos, está abierta la posibilidad que se sumen más. Esto surgió como iniciativa de una vecina, conformaron una subcomisión de seguridad y comenzaron a juntar fondos vendiendo comida para adquirir todo el equipo necesario y poner en funcionamiento las alarmas.

“El vecino adherente baja a su celular la App Telegram, tiene para encendido y apagado; lo puede hacer desde cualquier lugar; puede activar un vecino que ve alguna situación de riesgo, una situación sospechosa, si necesita ayuda ante un accidente doméstico o problema de salud y está solo; en el Chat de la alarma se ve quien activó”, explicó Cristina Fink, una de las integrantes de la subcomisión de seguridad del barrio Belgrano.

Por otra parte destacó: ”hemos coordinado la presencia de las autoridades policiales de la Unidad Regional XV; y todos los jefes de las Dependencias estuvieron escuchando a un pequeño y preocupado grupo de vecinos para tener información de qué hacer además de activar la alarma. Por suerte hasta el momento no hubo ninguna activación, pero la preocupación llega a ser de tal manera que días de lluvia estamos atentos, días de calor no saben si prender el aire acondicionado o ventilador por el ruido que hace y no escuchar si alguien entra a nuestro terreno o están robando”.