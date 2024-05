Tras acuerdo del Gobierno con la UBA, el resto de las universidades analiza recurrir a la Justicia | El Territorio

Se destinó un 270% para los gastos de funcionamiento de la UBA y un 300% para el área de salud, que son sus seis hospitales universitarios. Por esta decisión, desde la UBA levantaron la emergencia presupuestaria, que había llevado a que limiten el uso de electricidad y de otros recursos.

jueves 16 de mayo de 2024 | 9:43hs.

La decisión del Gobierno nacional de arreglar parte del presupuesto universitario solo con la UBA generó un fuerte malestar en el resto de las universidades nacionales, que se reunieron en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y sacaron un muy duro documento en el que calificaron a la medida de "provocadora".

"Exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación. Con la misma urgencia, seguiremos bregando por paritarias para las y los trabajadores de las universidades que recompongan la pérdida del poder adquisitivo del salario, por el sostenimiento y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, por la actualización del monto destinado a becas estudiantiles y por la recuperación de las obras de infraestructura hoy paralizadas", expresan en el comunicado.

Además, destacaron que rechazan cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades, "no convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios".

Finalmente indicaron que el Comité Ejecutivo resolvió quedar en sesión permanente a la espera de una respuesta urgente a esta solicitud y, si no la hubiera, definir las acciones a seguir en defensa de la Universidad Pública Argentina.