Por los ajustes de Nación, promueven medidas para atender a los sectores más desprotegidos | El Territorio

Mediante un proyecto de ley ingresado en la Legislatura, impulsan declarar la emergencia sanitaria, para reforzar asistencia a los comedores comunitarios, entre otros

jueves 16 de mayo de 2024 | 5:30hs.

Por los recortes realizados desde el Gobierno Nacional, se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Misiones para que se declare el Estado de Emergencia sanitaria y nutricional en la provincia de Misiones por el término de un año, prorrogable por el Poder Ejecutivo en caso de detectarse una situación estructural que debe ser atendida.

Los impulsores de la iniciativa son Cristian Castro junto a la diputada Blanca Álvez, ambos del Partido Agrario y Social (Pays). “Nadie desconoce que la población está sufriendo los efectos del feroz ajuste que impuso el gobierno nacional de Javier Milei. La inflación y la devaluación de la moneda, el desfinanciamiento de programas y políticas fundamentales para el funcionamiento normal del país, la suspensión de la obra pública, el corte del financiamiento de atención a pacientes oncológicos y programas de provisión de medicamentos en general, el congelamiento salarial y de jubilaciones y pensiones, los despidos, el freno de las transferencias a las provincias, el aumento del costo de los servicios, y una larga lista de etcéteras afectaron de forma innegable la calidad de vida de las familias de clase media y clase baja, y en especial, de los sectores más vulnerables de nuestra población. A este último sector no se le afectó solo la calidad de vida. También, y en forma más extrema, el derecho a la vida misma”.

En situación de vulnerabilidad

Sostienen los autores de la iniciativa que “con una canasta básica total que supera los 700 mil pesos para que una familia no sea considerada pobre, es claro que aquellas personas en situación de vulnerabilidad, están sufriendo situaciones extremas que vemos en forma cotidiana los que recorremos la provincia. Abuelos en estado de total necesidad sin acceso a sus remedios pese a cobrar una jubilación o pensión, porque los medicamentos para adultos mayores aumentaron 157% en los últimos seis meses; embarazadas sin controles o sin los nutrientes básicos para su estado porque no consiguen turno o no tienen para un pasaje de colectivo; adolescentes abandonados a su suerte en casas donde ya no se puede asegurar el plato de comida para todos”.

Los que dependen de los comedores

Los diputados del Pays añadieron que unas 35 mil personas, la mayoría niños, dependen de los comedores comunitarios que eran asistidos por recursos de los distintos programas que administraba el Gobierno Nacional a través de las organizaciones sociales. “Hoy ese número se multiplicó con cientos de personas que van a pedir por favor que alimenten a sus hijos”.

Recuerdan que “el Ministerio de Capital Humano de la Nación está denunciado penalmente por ese abandono”.

Medidas

El pedido elevado a la Cámara de Diputados es para que se efectúen acciones destinadas a atender primordialmente la salud y nutrición de los niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores que habiten en la provincia. Proponen “elaborar un programa de emergencia que atienda las situaciones más urgentes y de riesgo nutricional y sanitario”.

Además de monitorear y conocer la situación de los que más necesitan en este momento.