Montecarlo: emprendimiento de acuaponia suma paseo temático

jueves 04 de enero de 2024 | 8:15hs.

Con investigación y asesoramiento de profesionales hace más de tres años, Cristian Ortiz decidió poner en práctica la acuaponia en Montecarlo, un sistema de cultivo de plantas y peces que combina la acuicultura tradicional con la hidroponía. Por algunas cuestiones de espacio dejó un poco de lado la producción de hortalizas y le puso mayor trabajo a la cría de peces comestibles y ornamemtales, todos para la venta. También es posible visitar el lugar y hacer un pequeño recorrido temático. Hace un año se dedica a ello de manera más intensa, como terapia después de haber sufrido un accidente en su domicilio.

“Desde los 7 años, que es desde cuando tengo una pecera, me empecé a interesar por ese rubro y ya más grande empecé a adquirir conocimiento del tema. Esto surgió a raíz de un problema médico, estoy inactivo, como la estructura estaba encaminada antes de accidentarme, en el momento de recuperación aposté a esto. Yo no puedo hacer nada pesado, así que como terapia empecé a dedicarme a los peces y las verduras”, contó el pequeño productor.

Hace un tiempo Cristian, con su familia, diseñó un pequeño paseo para que la gente pueda visitar y conocer el emprendimiento y ver las variedades con las que cuenta. El emprendimiento se ubica en el barrio 9 de julio,, sobre calle Chacabuco casi avenida Brasil, donde pueden ver de cerca la tarea que se desarrolla hace tres años.

“Todo fue a pulmón, con lo poco que tenía se fue armando, no hay casi nada comprado, hay tanques que conseguí que estaban en desuso y los parché, las medias sombras no son enteras, están cosidas, el invernadero es de tacuara y costeros. Mi idea siempre fue mostrar que en un espacio reducido se puede tener pescado y verduras frescas para consumo familiar, el que quiera visitar puede venir no cobramos entrada solo colaboración, se hace un paseo y la idea es enseñar cómo funciona el sistema si tienen la posibilidad de armar en su casa", dijo.

En este paseo cuentan con los peces ornamentales y las que son las vedettes son las carpas japonesas,también alevinos y para consumo tilapia y pacú. Además están haciendo pruebas con boga 3 puntos, carpa escarpin, surubí prueba de desarrollo. Respecto a la producción contó: "Tenemos prácticamente todos los peces ornamentales, estamos haciendo poco y nada de las verduras porque tuvimos daños estructurales por tormentas, estamos incorporando plantas acuáticas para peceras". El sistema está pensado, estudiado, proyectado y probado para llegar a producir una tonelada por mes de peces de faena. Con la relación peces/verduras serían dos toneladas de verduras por mes sobre cada sistema de 85 mil litros de agua, pero no cuenta con un apoyo para seguir creciendo.