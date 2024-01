A media mañana YPF también aumentó los precios en estaciones de la tierra colorada

miércoles 03 de enero de 2024 | 11:06hs.

El incremento del precio del combustible se empezó a dar en distintas petroleras de Jardín América. La primera actualización del año se dio en Shell y Axion Energy, mientras que esta mañana se dio en YPF. En cuanto a dicha estación de servicio, la última actualización se dio el 13 de diciembre, cuando los precios se dieron de la siguiente manera: Nafta super pasó de $485 a $659, Nafta Infinia de $583 a $799, Infinia Ultra de $505 a $689 e Infinia Diésel de $619 a $849.

Tras poco más de dos semanas, Ypf esta mañana remarcó los valores y en comparación con los antiguos y nuevos, ahora son los vigentes: la Nafta super pasó de $659 a $831, Nafta Infinia de $799 a $999, Infinia Diésel de $849 a $1070 e Infinia Ultra de $689 a $869.

En la mencionada petrolera se informó que por el momento las bombas de Ultra Diésel e Infinia Diésel están quemadas, por tal motivo no se puede despachar el combustible. Apenas se solucione dicho problema van a informar. Por lo tanto, hay disponibilidad de Infinia Nafta.

Foto: Esteban González.

En Iguazú, no había ningún tipo de confirmación por parte de la petrolera de bandera respecto al aumento que impusieron las empresas privadas, no obstante, a media mañana se notaron los cambios en las carteleras. El porcentaje de aumento no alcanzó el 27 por ciento pero estuvo muy cercano al anunciado.

Según detalla la cartelera la nafta Super aumentó 172 pesos, pasó de 659 el litro a costar 831 pesos evidenciando un porcentaje de aumento del 26,1%. En el caso de la nafta Infinia el aumento fue de 200 pesos el litro, pasó de 799 pesos a costar 999 el litro, el aumento fue del 25,03%.

En el caso de gasoil, el producto Ultra Diesel aumentó 180 pesos por litro, pasó de 689 pesos a costar 869, registrando un incremento del 26,12%. En el caso de Infinia Diesel el aumento fue de 221 pesos, pasó de 849 a costar 1070 pesos evidenciando un incremento del 26,03 por ciento.

La inconformidad de los condutores se notó en las estaciones que no registran filas a esta hora de la mañana.

Foto: Norma Devechi

En Montecarlo, A media mañana de hoy aumentaron los precios de combustible de la YPF de la Cooperativa Agrícola quedando la Super a 831 pesos, Infinia 999, gasoil 869 y la Infinia Diesel 1.078. Por el momento hay stock de combustibles, anoche la fila en YPF eran extensas ante los anuncios de aumento.

Desde la entidad informaron que hasta hoy la garrafa de 10 kilos tiene un costo de 3900 pesos pero hay faltante y se estima que recién mañana a la tarde podria haber garrafas de nuevo. En la Cooperativa de Electricidad de Montecarlo el costo de la garrafa de 10 kilos cuesta 10.500 pesos. Los vecinos recorren todos los comercios en busca del mejor precio, además de estar atentos a los anuncios de aumento.

Foto: Graciela González

En Eldorado tanto las estaciones de servicio de YPF como de Shell aplicaron a partir del día de hoy un nuevo aumento en los combustibles. En las estaciones de servicio de YPF el aumento comenzó a regir a partir de media mañana, y los nuevos precios son los siguientes:

Nafta Infinia $999, registrando un aumento del 25% respecto al precio anterior de $799

Nafta Súper $831, frente a los $659, con un aumento del 26 %

La Diésel Infinia $ 1070 con un incremento del 26% respecto a los $849 que regía con anterioridad.

Ultra Diésel $869, con un precio anterior de $689, representando un 26% más. En tanto la estación de servicio Shell aplicó el aumento en horas de la noche del 2 de enero, y de acuerdo a lo informado el aumento rondó un 27% promedio.

Foto: Juan Carlos Magliano