Brindan recomendaciones para prevenir accidentes de tránsito en las Fiestas

lunes 01 de enero de 2024 | 1:00hs.

Desde la Guardia de Emergencias del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” brindaron consejos para evitar accidentes de tránsito en las Fiestas, generalmente relacionados al consumo de alcohol y sustancias. Además, recomiendan mantener una buena hidratación, no utilizar pirotecnia y cuidar la cadena de frío de alimentos para evitar intoxicaciones.

La Responsable del Servicio de Guardia de Emergencias del Hospital Escuela, Dra. Andrea Silvero Gallardo, detalló las consultas que mayor demanda tienen en esta época del año y brindó una serie de recomendaciones para evitarlas.

La mayor demanda en el Servicio de Emergencias son los traumatismos por accidentes de tránsito, sobre todo por la ingesta de alcohol y el uso incorrecto del cinturón de seguridad o casco.

Se recomienda a la persona que conduce auto o moto no consumir alcohol o cualquier otra sustancia, como ser drogas ilícitas. En caso de viajar en auto, es sumamente importante que todos los pasajeros utilicen correctamente el cinturón de seguridad, incluidos los niños. En cuanto a la moto, tanto el conductor como el pasajero deben usar correctamente el casco, ya que los casos más graves son los traumatismos de cráneo.

Además, la Dra. Gallardo brindó detalles sobre prevención de golpes de calor y deshidratación, sobre todo para adultos mayores y niños, que son quienes se ven más afectados por estos cuadros: Es fundamental usar sombreros o gorros y evitar exponerse al sol en horarios de mayor intensidad (entre las 10 y las 16 horas). Utilizar protector solar y ropa que cubra la piel para evitar quemaduras.

Consumir mucho líquido para no deshidratarse. En el caso de niños y adultos mayores, ofrecerles agua fresca con frecuencia. En relación a las intoxicaciones alimentarias, la mejor herramienta de prevención es no cortar la cadena de frío de las comidas, sobre todo las que contengan aderezos. Mantener los alimentos refrigerados hasta el momento de consumirlos. Si bien en el Hospital Escuela no hay alta demanda de accidentes ocasionados por pirotecnia, la Profesional señaló que siempre se apunta a evitar su uso especialmente en niños.

“Hoy en día se cuida mucho el tema del uso de pirotecnia por los sonidos estruendosos que molestan y afectan mucho a las personas y a los animales, que son más sensibles a ellos. Que sean adultos responsables los que manipulen este tipo de productos, no los niños. Y en lo posible adquirirlos en lugares seguros en cuanto a su calidad. Cuidar especialmente manos y rostro, las zonas más afectadas por lesiones y quemaduras”, precisó Gallardo.

“Es importante mantener la calma, cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. Disfrutar tranquilos y evitar accidentes; muchas veces vemos que en lugar de ser un momento de regocijo, es un momento triste. Muchas personas se accidentan y tienen que vivir situaciones de este tipo”, finalizó Gallardo.