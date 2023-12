Farmacéuticos y sector automotor en desacuerdo total con desregular

domingo 24 de diciembre de 2023 | 16:30hs.

En materia de salud, el DNU establece un nuevo marco regulatorio para la medicina prepaga y modificaciones en la Ley de Obras Sociales. Así también, autoriza la comercialización de medicamentos de venta libre en otros comercios que no sean farmacias, habilita centros médicos y odontológicos en locales farmacéuticos, entre otros.

En la misma línea, los comercios consultados esta semana mostraron opiniones encontradas sobre el libre mercado a partir del decreto. Mientras que, desde el sector automotor, se mostraron en desacuerdo con los artículos que desregulan la actividad. Al respecto, se refirió la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Vania Ilchuk. En diálogo con El Territorio, afirmó que se están analizando todos los puntos en detalle referentes al área de la salud y consideró que “es otro avasallamiento más de la profesión”.

La farmacéutica expresó que no termina de cerrarse el tema de que la farmacia no es un comercio, es un centro de salud, es un híbrido entre comercio y salud: “Por ello la farmacia siempre tiene dos habitaciones: una comercial y una ministerial. Debemos tener un farmacéutico para la funcionalidad y eso no termina de entenderse nunca”. Luego, añadió que “no nos quieren dejar de ver como meros expendedores de cajitas. El medicamento es considerado un bien social y debe llegar a la población bajo la supervisión de un profesional farmacéutico”, adujo y agregó que lo que se está haciendo es una banalización y mercantilización.

Mencionó además que se viene trabajando mucho para que los medicamentos de venta libre se vendan solamente en farmacias, con normativas como la Ley provincial XVII Nº 93, que regula la actividad farmacéutica.

Comercios

Por otro lado, para el sector comercial también Milei confirmó la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento. Ambas prometen cambios significativos en el mercado argentino y las opiniones varían.

Los responsables de comercios consultados por El Territorio indicaron que “con la eliminación de la Ley de Góndolas, se podría ver una variedad importante de ciertas marcas en los estantes, lo que permitiría que el consumidor pueda tener más opciones y, a su vez, más precios”. Pese a la incertidumbre que impera tras el DNU, la mayoría de los consultados coincidieron que “hay puntos positivos porque ingresarían más artículos y los proveedores no tendrían mayores inconvenientes para importar”.

Además, se mencionó que potencialmente se podría reducir la diversidad de productos disponibles hasta que la situación se estabilice en el mercado: “Podría tener un impacto en los pequeños productores y proveedores locales”.

De este modo, algunos aplauden la posibilidad de una mayor libertad en el mercado, mientras que otros expresan preocupación por el potencial aumento de precios y la disminución de la competencia.

Alquileres

Por otro lado, Adrián Torres, presidente de la Asociación Misionera de Inquilinos, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Es una irresponsabilidad e insensibilidad total, demuestra falta de empatía con el sector del inquilino, demostrando falta de responsabilidad como mandatario, traicionando los intereses del pueblo porque el ajuste no lo íbamos a pagar nosotros y lo estamos haciendo”. “Nos está desprotegiendo de los derechos, es una locura total lo que está pasando, espero que no se apruebe semejante acto de atropello. Siempre hubo el odio de la Cámara Inmobiliaria, cada día se construyen más casas para alquilar, más locales, evidentemente el mercado inmobiliario da rédito, hay mucha especulación, no les creo nada a los inmobiliarios con respecto a que esta situación supuestamente les afecta, lo que sí necesitan es una regulación”, agregó.

Sobre los detalles, resaltó que “si se volviera a la anterior, habría un contrato de 24 meses con ajustes cada seis meses. Si la derogación es volver a la antigua ley, estamos en la nada y significa que el propietario puede alquilar al precio que quiere, aumentar cuando quiere y en las condiciones que quiera, no hay ningún equilibrio”.

“Esto es un atropello, un autoritarismo total, favorece a los que más tienen. Sé que el presidente es una persona inteligente y no llegó ahí por casualidad pero está siendo usado por los sectores más poderosos del país”, cerró.

Registro del Automotor

Por otra parte, el DNU que establece las ‘Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina’, presentado por el presidente Milei, contiene un paquete de medidas que incluyen desregulaciones. Entre ellas, son 14 los artículos que refieren a los Registros Automotores, organismos encargados de patentar y documentar los cambios de titularidad de los vehículos que circulan en el país. Especialistas en seguridad vial consultados por El Territorio negaron que se pueda circular sin verificación técnica vehicular y sin seguro. También, la delegación misionera de la Asociación Argentina de Encargados del Registro de Propiedad Automotor está en desacuerdo con varios de los ítems planteados. La escribana y delegada por Misiones, Laura Pereyra Pigerl, manifestó que “quieren llevar a una etapa estatal algo que es semi privado y semipúblico.

“Los registros seccionales se autofinancian, el arancel lo paga la persona que ocupa, no está dentro del presupuesto nacional. De $10 que percibimos, nos queda $1 como encargados. Solventar gastos propios del edificio, de las computadoras, la maquinaria y del personal”, especificó.

Cuestionó que se crearía un registro nacional en Buenos Aires, que regirá junto a los registros seccionales. “Eso va a traer mucha inseguridad jurídica. Una de las cosas que más bregamos es que, frente a cada registro seccional que está en cada rincón del país, se encuentra al frente una persona capacitada que es un profesional acorde y ha rendido un concurso, por lo que asesorará al ciudadano en todo lo que sea necesario sobre el registro automotor”, dijo.

Producción de yerba mate y turismo afectados por el DNU

En cuanto a los de mayor impacto en Misiones puede citarse el sector turístico. En materia de turismo, el gobierno nacional plantea la derogación de la ley N° 18.829, al sostener que “es fundamental para incrementar la oferta de desarrollos turísticos, quedando la actividad plenamente desregulada, redundando en una mayor competencia entre las empresas del sector y en beneficio de los ciudadanos”. “De igual modo, es menester derogar las leyes N° 18.828 y N° 26.356 a los efectos de liberar la actividad de alojamientos turísticos de carácter privado y reducir su carga burocrática”, afirmaron.

Al respecto, desde el Colegio de Profesionales de Turismo como desde la Cámara Misionera de Turismo indicaron que si esto se establece habría más estafas y que “desde las agencias trabajaran arduamente en garantías para los clientes en el caso de que el Decreto avance, se deberá estudiar en detalles”.

El Inym

En el Boletín Oficial se plantea que en aras de impulsar inversiones y radicaciones comerciales y generar empleo es necesario derogar la ley N° 19.227 -que limita la ubicación de mercados mayoristas- y la ley N° 20.657, otorgando más libertad para las decisiones privadas en el comercio. “Que se torna imperioso acrecentar actividades productivas que permitan expandir la producción y reducir los precios de los productos, fomentando asimismo el desarrollo de las economías regionales, de manera de hacer realidad el plan federal que nuestros padres fundadores tuvieron en mente al sancionar la Constitución Nacional”. Que a tales fines, “resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, previsto en la Ley N° 25.564, que lo equipare con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción internacional”. Hasta la fecha el Inym es un organismo no estatal que tiene como objetivos promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate. Tiene autarquía financiera y operativa, fue creado el 21 de febrero de 2002, con la sanción del Congreso de la Nación Argentina de la Ley 25.564 y su decreto reglamentario Nº1240/2002. Desde entonces y por más de dos décadas, uno de los objetivos además fue establecer los nuevos valores que regirán para la materia prima de yerba mate.