Artistas locales sostienen la importancia de La Bionda

viernes 22 de diciembre de 2023 | 4:30hs.

Músicos y artistas se reunieron en La Bionda para debatir sobre el hostigamiento que entienden sufrió el espacio ubicado en avenida Mitre casi Corrientes, conocido como el Templo del Rock.

El fin de semana la alarma saltó en redes y hasta reconocidos artistas de bandas que recorren el país, como Claudio el Tano Marciello, mítico integrante de Almafuerte se hicieron eco y se solidarizaron con la situación.

“Nos acompaña un sentimiento de tristeza, alta impotencia, están matando al único lugar under desde hace 12 años”, anunció el Instagram de La Bionda y desató una catarata de reacciones.

Ahora, referentes de distintas bandas de rock y la cultura del under local firmaron un escrito que se presentó al secretario de gobierno de la municipalidad de Posadas.

Allí, dejaron en claro que manifiestan el repudio a la persecución y prepotencia de los inspectores de la ciudad y piden por el funcionamiento del local.

Siempre entendiendo que “es uno de los únicos espacios que abre las puertas a los artistas locales de diferentes géneros para expresarse artísticamente y que son muchos los trabajadores de la cultura que no entran en la agenda oficial de Cultura Posadas”.

En la misma línea, argumentaron que desde la ciudad no se propicia el crecimiento de lugares o espacios para fomentar la cultura local “o la posibilidad de los artistas de usar los espacios ya existentes”.

“Por eso consideramos de suma importancia el funcionamiento de La Bionda para poder exponer nuestra propuesta artística”, cerraron los firmantes representantes de Polo’s Rock, El Viento, Grupo Atila, Astral Memory, Lobo del hombre, Sr. Grey y varios más.

El sonido y el conflicto

En la previa, Roque Mina, propietario de La Bionda contó que están en alerta “por el constante hostigamiento de los inspectores de la Municipalidad que no nos dejan trabajar, vienen ya con el acta redactada, dicen que un vecino de la avenida Corrientes denuncia por ruidos molestos y que superamos los decibeles, pero no es cierto porque hace mucho que venimos bajando el sonido para poder seguir dando espacio a las bandas. Esto es ya una persecución, no lo podemos entender de otra manera”.

Incluso, había circulado esta semana un video que muestra la visita de los municipales el último sábado durante el concierto de Atila, banda que ya lleva 30 años de trayectoria en el heavy metal misionero.

“El concierto de Atila salió a medias, tuvieron que acortar los tiempos y sacar la mitad de los equipos de sonido”, explicó.

Por esta situación y para defender el espacio que es la casa de las bandas under, músicos se autoconvocaron y redactaron este escrito.

La Bionda abrirá sus puertas normalmente el fin de semana, “pero con la mitad del sonido y rogando que así no nos sigan persiguiendo”.

Además, desde Cultura de la Provincia destacaron que “ante la situación existente entre La Bionda y la autoridad de regulación y control dependiente del municipio de Posadas, Cultura se ha puesto a disposición de las partes para lograr una salida que sea beneficiosa tanto para los propietarios, como los vecinos y la comunidad rockera, que encuentra allí uno de los escasos espacios de expresión”.