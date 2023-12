Milei hablará en cadena nacional para explicar el DNU que desregula la economía

miércoles 20 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Javier Milei hablará hoy por cadena nacional para presentar y explicar el DNU con el que busca desregular la economía, una medida central de su gobierno que aún no se conoce. Según pudo saber Infobae, el mensaje del presidente será alrededor del mediodía y, por este motivo, no habrá conferencia de prensa del vocero oficial, Manuel Adorni.

Además, si bien no hay precisiones sobre el contenido del decreto, ese medio pudo confirmar que tendría cerca de 600 páginas, entre las cuales estarían incluidos los cambios en el sistema laboral y la simplificación de algunos trámites burocráticos, además de la derogación de la ley de alquileres.

A última hora ayer, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y otros miembros del Gabinete estaban analizando la letra chica del texto y ultimando los detalles finales, con el objetivo de tenerlo listo para la medianoche, ya que sería publicado en el Boletín Oficial.

En este sentido, en la elaboración del decreto también participaron otros funcionarios, principalmente el equipo del secretario de Trabajo, Omar Yasín, que aportó en aquellas cuestiones vinculadas con el empleo, mientras que el extitular del Banco Central Federico Sturzenegger colaboró en las cuestiones de modernización del Estado.

Sin embargo, según anticiparon fuentes gubernamentales, hasta el momento estaba previsto que de la cadena nacional participe solamente el presidente, que viene de reunirse con todos los gobernadores del país, a quienes les pidió su apoyo al DNU.

El anuncio se realizará, por otra parte, en medio de las marchas que las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de izquierda convocaron para ese mismo día en diferentes puntos de la Argentina en rechazo a las políticas anunciadas por el Poder Ejecutivo.

Será la primera protesta importante que deberá enfrentar Milei, de la cual participarán unas 50.000 personas que se trasladarán a la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, desafiando el nuevo protocolo informado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que impide los piquetes, y la advertencia de su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, de que “el que corta no cobra” los planes sociales.

Durante la campaña, el libertario ya había dicho que quería impulsar un sistema de indemnización similar al Fondo de Cese Laboral de la Uocra, a partir del cual a cada empleado se le descuenta una parte de su sueldo para depositarlo en una cuenta que podrá utilizar en caso de ser despedido o renunciar.

De acuerdo con lo que se pudo saber la incorporación a este mecanismo, no obstante, será voluntario y deberá negociarse en los convenios colectivos.

Asimismo, en el DNU también se establecería la reducción de las multas laborales por trabajo no registrado o mal registrado, con el fin de beneficiar a las pymes y favorecer la contratación de empleados.

También se extenderá el período de prueba de los trabajadores, que pasará a ser de ocho meses (actualmente es de tres meses) y se modificarán los intereses por indemnizaciones, para lo cual se utilizará lo que marque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% y se excluirán de la base de cálculo algunos aspectos, como sumas no remunerativas, teléfono celular, premios o los bonos anuales.

Por último, está prevista la incorporación de la figura de “trabajador independiente con colaboradores”, con la idea de ayudar a que emprendedores o monotributistas puedan contratar personal, con aportes a la seguridad social y ART.

Recorte de dietas

En medio de las medidas de ajuste que anunciaron Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró ayer que pondrán en discusión “el congelamiento de las dietas” de los legisladores, en línea con el recorte a cargos políticos que había prometido en campaña el mandatario.

En cuanto al paquete de leyes que se esperan, detalló que si bien no está definido cuáles ingresarán primero, lo prioritario es lo económico: “Lo prioritario es lo económico teniendo en cuenta la gravedad de la situación”, sostuvo Martín Menem.

Entre las propuestas que enviará el oficialismo, apuntarán a una “modernización del Estado” con la reducción de ministerios y estructuras del gobierno nacional.

Además, se especula con la posibilidad de que dentro del paquete de medidas se promuevan cambios en el régimen legal económico, con eje en la apertura comercial y que también se impulse una reforma en materia política y, posiblemente, electoral.



La inflación de diciembre cerca del 30%

Los especialistas están dando a conocer los precios tras el impacto del “paquete de urgencia económica”, presentado la semana pasada por el ministro de Economía Luis Caputo.

Creen que puede ser el mayor dato de inflación semanal del que tuvieron registro. Así lo describieron algunos de los especialistas que elaboran índices de inflación de “alta frecuencia”, las mediciones de precios que registran períodos menores a un mes.

El fogonazo fue inmediato, el traslado a precios a la velocidad de la luz. La primera reacción en las góndolas marca que para diciembre se puede esperar una cifra que roce el 30% mensual, y eso sin contar lo que pase en lo que queda del mes. La suba del 118% del dólar oficial generó un cimbronazo inmediato en precios de alimentos y bienes de consumo masivo. El dato del Indec de diciembre dará a conocer qué tan fuerte fue el salto dentro de algo menos de un mes. Pero eso no quiere decir que no se puedan conocer números adelantados. Algunas consultoras privadas elaboran sus propios índices, con corte más pequeños que los mensuales, con el objetivo de conocer cuál es el pulso semana a semana de la inflación.



Supermercados rechazan subas

Un supermercado reconocido del país colocó un cartel en una de las góndolas con el siguiente mensaje: “Esta góndola está defendiendo tu bolsillo. El abastecimiento está afectado por aumentos desmedidos del proveedor. Te pedimos disculpas por el inconveniente. El ticket más bajo, nuestro compromiso es con vos”. Rápidamente el cartel se hizo viral en las redes sociales. Desde las cámaras de supermercados comentaron a Ámbito que hoy la situación es “muy confusa”. “Algunas empresas no entregan, otras mandan listas con precios exageradamente altos para cubrirse, hay de todo. Un indicio positivo es que el dólar no se disparó. Ahora lo que hay es un reacomodamiento de precios. Pero va a llevar tiempo y mucho sacrificio”. La queja del sector es con los proveedores por aumentos desmedidos que decidieron no convalidar. Es por eso, que muchos establecimientos optaron por mostrarlo mediante carteles. Según informan, han llegado listas con aumentos promedio del 20%, pero con picos del 100% o más. “Este proceso ya lo vivimos varias veces”. “Los precios relativos de van acomodando con los días. Lo malo es que el salario es el precio que más tarda en acomodarse. Pero así es como funciona”, sumaron.

La evolución de la economía

