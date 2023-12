Vuelos hacia Buenos Aires cancelados en todo el país

lunes 18 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

Más de 120 vuelos fueron cancelados ayer en el Aeroparque Jorge Newbery y otros tantos registraron demoras y reprogramaciones, como consecuencia del temporal de lluvia y viento que se abatió durante la madrugada en la ciudad de Buenos Aires y que provocó destrozos en las instalaciones, desparramó objetos sobre la pista de aterrizaje y afectó, de distinta manera, a 16 aviones de Aerolíneas Argentinas, dejándolos momentáneamente fuera de servicio.

El temporal se desató poco antes de las 4 de ayer, con ráfagas de viento de hasta 140 kilómetros por hora, que provocaron serios destrozos, sobre todo en la zona de pistas, donde hubo aviones que fueron desplazados por la fuerza del viento, se volaron chapas y se desplazaron escaleras de abordaje y equipos. La violencia del temporal dejó sobre la pista restos de diferentes elementos, como ramas de distintos tamaños.

Según informó el concesionario Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) mediante un comunicado, el temporal “generó rotura de vidrios, voladura de techos en hangares y daños generales en aeronaves estacionadas. Las prontas tareas realizadas permitieron garantizar la operación, pero hay cancelaciones y demoras”.

La estación aérea Mayor Eduardo Krause Cataratas del Iguazú tenia previsto el arribo de 17 vuelos ayer no obstante nueve de ellos fueron cancelados, la mayoría proveniente de Aeroparque, aunque el vuelo de Rosario y Córdoba también fueron cancelados porque no son directos, sino que en su itinerario tienen prevista una parada en aeroparque. En su mayoría, todos los vuelos son de Aerolíneas Argentinas y el primer vuelo de Flybondi. No obstante en horas del mediodía aterrizaron tres vuelos de la aerolínea de Bandera provenientes de Aeroparque. Por el momento Aeropuerto Argentina 2000 informa que a Iguazú arribarán en las próximas horas cinco vuelos, uno de ellos esta demorado y los demás en horario, dos de ellos provenientes de Ezeiza.





Milei y Kicillof recorrieron las zonas del desastre en Bahía Blanca