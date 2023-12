Una familia necesitó $390.456 en noviembre para no ser pobre

sábado 16 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 15,2% en noviembre, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) aumentó un 13,1% en el último mes de la presidencia de Alberto Fernández, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



De esta manera, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) necesitó percibir ingresos por $390.456 para no estar en situación de pobreza y $185.050 para no caer por debajo del margen de indigencia.



Por su parte, una persona adulta requirió unos $126.361 y $59.887 para estar por arriba de alguna de las variables, mientras que en un hogar de cinco miembros (compuesto por dos adultos y tres hijos) hizo falta unos $410.674 y unos $194.632, respectivamente.



En la variación de los últimos 12 meses, la CBA acumuló un incremento de 189,1%, mientras que la CBT subió 167,5%. En tanto, en lo que va del año, el incremento acumulado fue del 175,4% y 156%, respectivamente.



En ambos casos, la variación estuvo por arriba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al onceavo mes, que estuvo ubicado en 12,8%, una cifra récord en las últimas tres décadas.



Además, una persona requirió de $59.887 para no ser indigente. En el caso de una familia de tres miembros, el monto asciende a $147.322 y, para cuatro, se precisaron $185.050.



La CBT, además de alimentos, incluye varios ítems del gasto de los hogares, como indumentaria, salud, transporte o educación, lo que determina la “línea de pobreza”.



Esto se da a conocer en medio de una suba generalizada de precios y tras los recientes anuncios de Luis Caputo, que incluye una devaluación del 54%, que posicionó al dólar oficial por arriba de los $800.



Sin embargo, el dato corresponde a las semanas previas de la asunción de Javier Milei, afectada por la incertidumbre política y económica, relacionada en parte con la política de ‘liberación de precios’ y la eliminación de Precios Justos ante el inminente cambio de gobierno.

Actividad económica desaceleró caída

La actividad económica se contrajo un 0,8% en el tercer trimestre de 2023 frente al mismo período del 2022, según informó ayer e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. De esta manera, desaceleró con fuerza la baja del segundo trimestre que había marcado un retroceso de 5%. En tanto, el Producto Bruto Interno (PBI) entre enero y septiembre acumuló un retroceso del 1,6% respeto a igual período del año pasado.



El sector de la agricultura fue el más perjudicado con una baja de 7,6%, seguido de la industria manufacturera y hogares privados con servicios domésticos que cedieron 3,7%. Por otro lado, las subas más importantes las anotaron hoteles y restaurantes (+7,2%), explotación de minas y canteras (+5,9%) y pesca (+2,9%).

Advierten subas de hasta el 100% en alimentos en las últimas horas

Supermercadistas y comerciantes del Mercado Central advirtieron ayer por los aumentos que se registran en las últimas horas en alimentos y productos de la canasta básica, que en algunas categorías llegan al 100%.



Víctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, dijo que “los aumentos en algunas categorías son de más del 100%” y focalizó en ese punto su “principal preocupación”.



En declaraciones a FutuRock, Palpacelli señaló que los precios de esos productos “aumentaron antes de la asunción de (el presidente Javier) Milei y volvieron a ajustarse en las últimas 48 horas”, y explicó que “no hay desabastecimiento”, aunque sí hay “muchos problemas en el surtido, que se agravó en los últimos 10 días”.



Palpacelli se refirió a la reunión que mantuvo el jueves con el subsecretario Fernando Blanco Muiño, en la que - dijo- el funcionario les “comentó de la desafectación de la Ley de Góndolas y de la baja total de Precios Justos”.



“Una vez que se calmen estas subidas de parte de las proveedoras, la idea es armar una canasta básica de pocos artículos que puedan colaborar con el momento, pero aun no nos podemos comprometer”, señaló.



En tanto, la Cámara de Operadores Productores Mayoristas Frutihortícola del Mercado Central de Buenos Aires (Comafru) expresó en un comunicado “una preocupante realidad que afecta directamente al poder adquisitivo de todos los consumidores”.



“Entendemos y respaldamos el libre comercio, pero no podemos permitir abusos desmedidos que afectan directamente a la economía de los consumidores.

