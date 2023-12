“Estamos totalmente abocados a evitar la hiperinflación”, dijo Milei

sábado 16 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

El presidente Javier Milei aseguró ayer que su gobierno se encuentra “totalmente abocado a terminar con la inflación para evitar la hiperinflación” y explicó que para evitar esa situación se encaró un “ajuste hiperortodoxo con sinceramiento de mercado de cambios y reestructuración del Banco Central, con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero”.



“Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación y evitar la hiperinflación, para eso realizamos este ajuste hiperortodoxo, sinceramiento de mercado de cambios y toda la reestructuración del Banco Central”, afirmó el presidente a través de una transmisión en vivo que realizó desde su cuenta personal de Instagram, al sortear su última dieta como diputado nacional.



Señaló que se trata de “un esfuerzo enorme en el que el 60% del mismo recae en la política y 40 en el sector privado, pero todo lo que cae en el sector privado es transitorio” y afirmó que “hemos logrado cerrar la brecha con el tipo de cambio de importación, más lo que tiene que ver con el impuesto país” con lo cual va a “bajar el riesgo país, si seguimos en esta senda”.



En esta línea, apuntó Milei que se encaró “todo lo que tiene que ver con el sinceramiento del mercado de cambios y además toda la reestructuración del Banco Central para terminar con el problema de los pasivos remunerados”.



Todo ello “en un contexto donde logramos bajar la tasa de interés, bajar el riesgo país y además el Banco Central está comprando dólares”, expresó el presidente.



Al justificar la adopción un programa “hiperortodoxo”, dijo que tiene “la máxima prioridad de terminar con la hiperinflación”, porque “hoy la inflación en Argentina viaja al 1% diario, eso quiere decir que la inflación está viajando al 3.678 por ciento anual”.



Milei agregó que “una vez que reacomoden la economía” comenzarán a “eliminar las cosas que a los liberales libertarios no nos gustan”.



Fue enfático al destacar que “jamás la noche pudo vencer al día, no maldigamos la oscuridad, prendamos una vela, encendamos la luz de la Argentina que comienza a despertar y comienza a ponerse de pie para que hagamos de este país una potencia nuevamente”.



El presidente envió por último “un gran abrazo” a los argentinos y finalizó sus palabras “con la arenga libertaria: Viva la libertad, carajo”.



El anuncio de los resultados del sorteo se realizó en el despacho presidencial de la Casa de Gobierno, donde Milei se encontraba acompañado por su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la titular del ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el escribano general de Gobierno, entre otros colaboradores inmediatos.



Resultó ganadora del sorteo de la suma de 2.119.432 pesos, que se pagará en una sola cuota, Verónica Magdalena Gómez. Este es el último sueldo que percibirá Milei en su carácter de diputado nacional.

U$S 960 millones para regularizar pagos con el FMI

El directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó ayer por unanimidad el otorgamiento de un préstamo puente de corto plazo por 960 millones de dólares para Argentina, con el objetivo de que el país pueda cubrir el pago de servicio de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Argentina debe abonar el 21 de diciembre a la entidad crediticia un vencimiento de deuda de U$S 919 millones, de acuerdo con el calendario vigente en el acuerdo.

Potenciar Trabajo: bono de $10.000

El Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello informó ayer que los titulares del Programa Potenciar Trabajo percibirán hoy el bono de emergencia de diez mil pesos.



El monto se acreditará en la misma cuenta bancaria en la que los beneficiarios cobran la prestación sin necesidad de realizar ningún trámite.



El Potenciar Trabajo tiene un monto equivalente a medio salario Mínimo, Vital y Móvil que se paga a mes vencido y que según lo decidido en septiembre por el Consejo del Salario, los titulares del Potenciar percibieron por el mes de octubre 66 mil pesos, 73 mil pesos por período noviembre y cobrarán 78 mil pesos por diciembre.



Por otra parte, el programa que dependía del ex Ministerio de Desarrollo Social, que con la gestión de Javier Milei pasó a ser una secretaría bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, sufriría cambios a partir del 1 de enero de 2024.

El Banco Central compró U$S 727 millones, el monto más alto en el año

Aunque el monto operado en la rueda mayorista se redujo en unos U$S 80 millones en el segmento de contado (spot), a U$S 298,7 millones, el Banco Central pudo absorber unos U$S 207 millones por su intervención, casi el 70% de la oferta, según estimaciones de ABC Cambios.



En las tres últimas ruedas operativas, ya con un tipo de cambio oficial establecido en el rango de los 800 pesos después de la suba de 118,3% del miércoles, el BCRA totalizó compras por U$S 725 millones, con lo que consiguió reducir el saldo vendedor de diciembre a sólo 87 millones de dólares.



De esa manera, en la semana acumuló U$S 727 millones, el monto más alto en lo que va del año.



En cuanto a las reservas internacionales del Banco Central, el stock bruto cedió ayer en U$S 49 millones.

