Vuelos, con subas de hasta 125% de Misiones a Capital

sábado 16 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

La devaluación anunciada el martes pasado por el ministro de Economía, Luis Caputo, se trasladó volando a los precios de los pasajes aéreos que en esta semana subieron entre el 50% y 125%.



Como consecuencia, un vuelo de Posadas a Buenos Aires para lo que queda del mes de diciembre en línea aérea low cost se ofrece desde $95.569 y en Aerolíneas Argentinas la tarifa más económica es de $153.713. Precios que se ubican muy por encima de lo que salían a principios de este mes, cuando el mismo viaje se podía pagar en la firma low cost a $19.804 y en Aerolíneas Argentinas cotizaba a $38.658.



Con la ruta aérea que une Buenos Aires y Puerto Iguazú la situación es similar. Los precios se dispararon, y hacer en la actualidad este viaje tiene un costo de $92.914 en una aerolínea low cost y de $153.956 en Aerolíneas Argentinas. Esos mismos vuelos a principio de diciembre se podían conseguir a menos de la mitad.



Fuentes del sector aerocomercial explicaron a El Territorio que “fue una suba casi automática que hicieron tanto las aerolíneas privadas JetSmart y Flybondi como también Aerolíneas Argentinas, que luego de los anuncios de las nuevas medidas económicas, modificaron totalmente su grilla de precios para adecuarlos a los nuevos costos”.



Explicaciones del aumento

“Las tarifas aumentaron entre el martes y el miércoles pasado entre un 50% y un 125%, dependiendo de cuál de las cinco tarifas que manejamos. De esa grilla, la más económica subió un 50% y la más alta se elevó en un 125%” detallaron desde las empresas aéreas.



Al explicar el motivo del aumento de los precios, desde las compañías señalaron que “la mayor parte de los costos de operatividad de las empresas de aviación son en dólares y por lo tanto la devaluación de la moneda nacional pegó fuerte al sector. No teníamos otra opción más que reacomodar nuestros precios a los costos de la actualidad”.



También advirtieron que las subas de la semana no tendrán tanto impacto en el mes en curso, porque la mayoría de la gente que por ejemplo viaja dentro del país para pasar las fiestas o las vacaciones de verano, ya tenía sus pasajes comprados con anticipación. De hecho, los aviones ya tienen casi todos sus asientos vendidos para el mes de diciembre y gran parte de enero que es la temporada alta en materia de viajes dentro del país.



“El aumento de los pasajes aéreos se empezará a sentir con fuerza después de las fiestas, para ver qué posibilidades de viajes de vacaciones de verano tiene una familia argentina en este contexto de devaluación”, señalaron desde las agencias de viaje que ven con preocupación esta suba.



El precio de volar

En la recorrida que realizó El Territorio por las páginas oficiales de las compañías aéreas que ofrecen vuelos que conectan los aeropuerto de Posadas y de Puerto Iguazú con el resto del país, se observa el siguiente nivel de precios:



En la segunda quincena del mes en curso, los pasajes en Aerolíneas Argentinas para un vuelo entre Posadas y Buenos Aires, el más económico es de $95.569 y de ahí para arriba se ven precios que rondan hasta los $184.000.



En enero se pueden conseguir tarifas más económicas del orden desde los $46.000 pero sólo en algunos pocos días. La mayor parte del mes, se ofrecen tarifas de $139.000 y de $186.000. Recién para los días del mes de febrero se pueden comprar pasajes para este tramo a $31.702.



En tanto, los vuelos que unen Buenos Aires con Puerto Iguazú en este mes en Aerolíneas Argentinas lo más económico es de $153,956 y en las empresas low cost parte desde $92.914.



Sin promociones ni control

Además de los aumentos, se puede observar que desaparecieron de las páginas web de las aerolíneas todo tipo de promociones o incentivos para el viajero. Ya no se ven mensajes de descuentos para los viajes en avión.



Los aumentos en el precio de los pasajes aéreos aplicaron esta vez a todos los servicios y a todas las compañías aéreas que operan en nuestro país. Y rige tanto para los vuelos de cabotaje que son los que unen ciudades argentinas como también para los vuelos internacionales.



Según explicaron desde las empresas aéreas los precios de los pasajes al exterior se están moviendo en sintonía con los movimientos del dólar tarjeta. “En los vuelos internacionales las tarifas están dolarizadas y se toma el tipo de cambio oficial de $800 más un 60% de carga impositiva dividida en partes iguales por el Impuesto País y la percepción de Ganancias”.



Para mencionar, hasta el mes pasado las tarifas aéreas venían aumentando en torno del 5% mensual. Y esos incrementos, programados, se daban a conocer con antelación a los operadores y agentes de viaje para que puedan armarse los paquetes turísticos con los vuelos incluidos.



No obstante, estos incrementos de entre el 50% y 125% dejaron desconcertado a muchos responsables de agencias de viaje que ahora están también se encuentran actualizando sus servicios para ver de qué manera salen al mercado con estos precios tan elevados para el bolsillo del salario argentino.

En cifras

$95.569 Es el precio al que se consigue un vuelo low cost desde Posadas a Buenos Aires, mientras que desde o hacia Puerto Iguazú vale $92.914.

Liberaron pagos para el Fondo, pero sin registro en Misiones

Tal como lo dio a conocer El Territorio ayer, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) dio aviso a través de un comunicado oficial de que no percibieron el Fondo Compensador al Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del interior del país correspondiente a noviembre.Como consecuencia, indicaron medidas que se están llevando adelante desde ayer como la reducción de frecuencias en el horario de colectivo, dependiendo de lo que decida cada jurisdicción.



Por otro lado, luego de este anuncio, ayer transcendió que el actual Ministerio de Infraestructura informó que se liberaron los pagos por un total de 8.900 millones de pesos destinados al Transporte Automotor Urbano y Suburbano. Este monto se distribuye entre las compensaciones tarifarias del Amba y el Fondo Compensador del Interior cuyas provincias hayan enviado y tengan aprobadas sus rendiciones.



No obstante, desde Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta) indicaron que “aún no hay registro de los pagos y que a Misiones no ingresó ningún monto”.



Comunicado

Según indica Fatap, numerosas jurisdicciones no recibieron las asistencias provenientes del Fondo Compensador al Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del interior del país correspondientes a noviembre de 2023 en los términos de la Resolución 523/23 del ex Ministerio de Transporte. Al igual que ninguna jurisdicción percibió el ajuste de $2.500 millones de noviembre establecidos en la resolución N° 608/23 -que debió cancelarse el cuarto día hábil de diciembre-, como tampoco se ha restituido a las empresas el saldo del 3% de las sumas provenientes del Fondo Compensador del Transporte en los términos del artículo 2° párrafo 3° de la resolución N° 86/2023, que resultan imprescindibles para el pago del SAC, tal como se expresara en oportunidad de suscribirse el acuerdo paritario del mes de noviembre de 2023, según acta del 1 de noviembre del corriente año.



Por ende, Fatap informó que resulta inminente la paralización paulatina de los servicios por falta de recursos para hacer frente a los compromisos salariales.



Ante esta situación, Guillermo Leumann, presidente Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta), explicó que los anuncios de Fatap representan una posible medida a tomar en cada jurisdicción, “luego cada distrito aplicará y ajustará en la medida de sus necesidades”. Por su parte, manifestó que Euta reducirá frecuencia si baja la demanda del servicio, y que por el momento no hay suspención del servicio nocturno en Misiones.

