Destacan alta demanda en la carrera de Enfermería

viernes 15 de diciembre de 2023 | 2:00hs.

A modo de cierre de un año de trabajo, autoridades de Educación destacaron el crecimiento de la matrícula en la modalidad técnica, haciendo especial énfasis en la carrera de Enfermería en lo que respecta al nivel terciario no universitario.



“Estamos hoy con cuatro instituciones, tres de gestión privada y una de gestión pública, con más de 1.000 estudiantes. Todavía nos queda un camino a seguir, necesitamos más enfermeros, la región NEA tiene una falencia en ofertas de enfermeros, con lo cual tranquilamente podemos pensar en formar jóvenes profesionales en Misiones para que vayan a prestar servicio en otras provincias y también en otros países, lo digo pensando en Paraguay y en Brasil”, señaló en diálogo con El Territorio, Gilson Berger, subsecretario de Educación Técnica de Misiones.



Berger estuvo presente ayer en el salón oval de Ministerio de Educación de la provincia para la entrega de mochilas técnicas para estudiantes de Enfermería de instituciones terciarias. El insumo fue el resultado de una gestión provincial ante el Programa Nacional de Formación de Enfermería (Pronafe) que depende de fondos del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet). Además participaron del encuentro, el flamante ministro, Ramiro Aranda; Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación (CGE); y Rosana “Cielo” Linares, subsecretaria de Educación.



“Más de 350 estudiantes recibiendo, que se corresponden a los alumnos de los segundos años, una mochila técnica que contiene los instrumentos necesarios que un enfermero, desde un tensiómetro, un termómetro, un reloj, entre otras cosas que ustedes podrán observar, con una inversión que asciende a los 35 millones de pesos. Venimos trabajando muy fuerte para que esa inversión pueda llegar hoy, así que es un día en el que estamos muy contentos”, acotó.



Consultado respecto de la continuidad de financiamiento del Inet, sostuvo “estamos convencidos que el financiamiento de la educación técnica no va a terminar y no debería terminar por una mirada estratégica de una Argentina productiva e industrial. Así que, en ese sentido, expectante, esperando a que asuman las nuevas autoridades, ya para reunirnos”.



“Es cierto que depende exclusivamente de Nación, en lo que tenga que ver con la inversión en equipamiento, en talleres, pero todo el sistema educativo de la educación técnica está sostenido por la provincia de Misiones, como ser las infraestructuras. Teníamos muchas obras previstas, que probablemente a la brevedad vamos a estar dando algún tipo de comunicación respecto a qué va a pasar”.



“Un universo muy grande que nos redobla de desafíos para el año que viene. Tenemos demanda de lugares, demanda de creaciones, de divisiones, y para eso estamos trabajando también de manera articulada con el Consejo General de Educación (CGE) para dar las respuestas dentro de este nuevo marco nacional con claridad en cuanto a las nuevas inversiones”, aseveró.



“La educación técnica profesional está conformada por los tres niveles, el nivel secundario, quizás el que más conoce la gente; la formación profesional, que son los cursos cortos con salida inmediata al mundo del trabajo; y todo el nivel superior, que no es el universitario. Entonces, entre los tres niveles, hoy tenemos una matrícula altísima, 25.000 estudiantes en la secundaria, más de 20.000 estudiantes en la formación profesional y más de 5.000 estudiantes en el nivel superior no universitario”, detalló Berger.

Oferta académica

Misiones cuenta con tres instituciones públicas de gestión privada que dictan la carrera de Enfermería y una de gestión pública. Se trata del Instituto Misionero de Estudios Superiores (Imes); Instituto Huellas e Ipesmi, en Eldorado; Instituto Adventista de Leandro N. Alem, y el Instituto Superior Politécnico Misiones N° 1 de Posadas (ISPM), que arrancó este año con una matrícula de 200 alumnos.



El ISPM es la única institución pública de nivel terciario que dicta Enfermería; además se encuentra la Escuela de Enfermería dependiente de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), que también es 100 % gratuita.