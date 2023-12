Desconcierta inminente aplicación de retenciones a economías regionales

jueves 14 de diciembre de 2023 | 5:00hs.

Se viene un verano caliente para la economía. Calculadora en mano habrá que reprogramar los gastos, a partir de los anuncios realizados por el gobierno de Javier Milei. Las primeras medidas impactarán a todos los sectores, tanto en servicios esenciales como el transporte y la energía, como en la comercialización y ventas de productos al exterior. Del mismo modo están en alerta los sectores que representan a las economías regionales en las que están incluidas la yerba, té, tabaco y madera, como sucede en Misiones.



Es que se volverán a aplicar retenciones a las exportaciones de productos de la economía regional, tras haberse eliminado hace apenas tres meses. A ello se suma que no se autorizarán nuevas obras públicas y, por lo tanto, habrá menos mano de obra ocupadas. Aquí se repasan algunos de los posibles impactos que tendrán las nuevas medidas nacionales en provincias como Misiones.



Las economías regionales

Tan sólo tres meses duró la eliminación y baja de retenciones para las economías regionales del país entre las que habían quedado incluidas las de Misiones, como el tabaco, la industria forestal, la yerba y el té.



En septiembre se había dispuesto mediante el Decreto 462/2023 retirar las retenciones con el fin de promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como los recursos naturales o las especies animales o vegetales.



La quita de las retenciones a las economías regionales fue una fuerte gestión realizada desde Misiones, como las encaró el ahora exgobernador misionero Oscar Herrera Ahuad. Lo que demandó meses de gestión de parte de todos los sectores, de un plumazo ahora vuelve a desconocerse tal medida nacional.



La novedad es que se conoció la inminente aplicación de una suba generalizada de retenciones para las economías regionales que se conoció pasarían a tener una alícuota de 15% para todos los productos, con excepción de la soja que pagará 30%.



Desde el gobierno nacional argumentan que se tomó esta medida ante la elevada devaluación del tipo de cambio y que con estas intervenciones esperan acelerar las exportaciones y liquidación de divisas hasta fin de año.



Un exfuncionario de Sergio Massa, el entrerriano Juan José Bahillo sostuvo en un mensaje en la red social X que “este gobierno empieza su mandato traicionando el valor de la palabra. Ayer, a través del ministro de economía, estafaron a los productores de economías regionales, a quienes les volvieron a imponer retenciones”.



Añadió que el anterior gobierno “aún en el contexto de la peor sequía de la historia, propuso otro camino, en donde avanzamos en un sendero de quita de derechos de exportación. Es más, durante un año y medio, la soja no pagó retenciones gracias al Programa Incremento Exportador (PIE)”.



Para luego concluir su posteo señalando: “Ahora este gobierno, en la previa de lo que se espera una de las mejores cosechas de la historia, vuelve a imponer subas de retenciones. No cumplen las promesas de campaña y engañan a los productores, que creyeron en ellos, con una brutalidad innecesaria”.



El 6 de septiembre, el ahora exministro de Economía firmó un decreto mediante el cual redujo al 0% las retenciones a 371 posiciones arancelarias, es decir de diversas actividades.



Sorprendidos

“Nos hemos sorprendido con las retenciones en las economías regionales, tanto se trabajó y se luchó para bajar ese impuesto extorsivo para las economías regionales”, resumió ayer en diálogo con El Territorio Jonathan Klimiuk, exportador de té y empresario de Klimiuk Infusiones.



Recordó que la producción de té, es un sector con mucha competencia a nivel internacional. “Argentina sólo tiene el 4% de la exportación mundial del té y tenemos otros países con mucha producción y están ofertando es nuestros destinos el producto a precios muy bajos”, señalando la dura competencia que tendrán que afrontar con esta nueva carga. Esto se además en momentos “en que todavía no hemos cerrado contratos para el 2024”.



Ello además de recordar que viene en baja la exportación del té, tanto en el 2021, como sucedió nuevamente 2023 comparado entre enero de 2022 a noviembre de este año, “estamos abajo, casi 5 millones de kilos menos se exportó en estos once meses y preocupados porque no se están cerrando las ventas que a fines de noviembre y principio de diciembre ya tenemos cerrados”.



Explicó que este retraso se da por el escenario político que se venía registrando en el país, pero que ahora “con este 15% de retenciones en nuestra actividad la veo complicada para adelante”.



Duró poco

El presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Guillermo Fachinello, charló con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 sobre los anuncios y analizó que “aún hay muchos puntos grises”, aunque admitió estar preocupado, porque “duró poco la quita de retenciones a las economías regionales, a los que exportamos, y necesitamos seguir manteniendo los mercados internacionales, por lo que nos complica bastante. Vamos a seguir analizando y viendo cómo seguir trabajando y en paralelo, reclamando al gobierno nacional una mirada distinta a las economías regionales”.



Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima), como representante de la entidad maderera, evaluó en forma global las medidas y se mostró preocupado por la liberación de la importación de productos, cuando justamente desde Faima en el reciente congreso maderero habían pedido que se siguiera controlando para evitar un impacto en las pequeñas empresas.



Queiroz, titular de Faima, dijo que se debe analizar desde el tema de los combustibles, al cierre de paritarias. “Para exportar venimos alrededor de 650 el dólar, entre el oficial y el Mep, y ahora 800 pesos el dólar lo cual mejora un 23%, pero deberá contemplarse el impacto de los costos internos”.



Por ello añadió: “No sé que tan beneficioso será para exportar, pero sí lo que nos preocupa es la importación, que puede hacer quien quiera y ahí sí podremos estar complicados”.

