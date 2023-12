El gobernador de Chubut ordenó "dar de baja designaciones" de los últimos 6 meses en el Ejecutivo

martes 12 de diciembre de 2023 | 18:09hs.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que ordenó "dar de baja las designaciones" que se realizaron en el poder Ejecutivo de la provincia en los últimos seis meses. La noticia la informó en su cuenta de Twitter, con un texto que tituló "No hay lugar para los ñoquis".

"Firmé el decreto que ordena dar de baja las designaciones realizadas en el Ejecutivo provincial en los últimos seis meses y revisar las del último año", expresó Torres en sus redes sociales. "La plata que se va en acomodos es la plata que nos roban a los chubutenses. Mi compromiso es ordenar la provincia con transparencia, responsabilidad y austeridad", agregó.

El último sábado, Torres asumió en la gobernación de Chubut. En su cuenta de Twitter, expresó: "Hoy inflamos el pecho con el orgullo de haber recuperado de una vez por todas nuestra provincia. Tenemos por delante un camino difícil, pero es el que va asegurar construir un lugar mejor para nuestros hijos".

"Estoy convencido de que vamos a sortear cada uno de los obstáculos juntos, espalda con espalda, poniendo a Chubut en el lugar en el que nunca tendría que haber dejado de estar", añadió el gobernador, quien reemplazó al ex mandatario Mariano Arcioni en el puesto.

Sindicatos de distintos rubros vinculados a la actividad industrial de Tierra del Fuego manifestaron preocupación por la situación del sector y la posibilidad que se generalicen los despidos e incluso el cierre de algunas fábricas instaladas al amparo de un sub régimen de promoción fiscal. Las alertas comenzaron hace dos semanas ante el anuncio del Go Mirgor (principal fabricante de electrónicos y autopartes en la ciudad de Río Grande) sobre la no renovación de cientos de contratos y la suspensión del personal estable debido a la falta de insumos.

La principal incertidumbre está centrada ante las posibles medidas que pueda adoptar la gestión del presidente electo Javier Milei respecto del sub régimen industrial fueguino, el cual adelantó que pretendía eliminarlo por insustentable.