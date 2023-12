En Piray hubo irregularidades en la asunción de concejales

lunes 11 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Ayer el acto de asunción de autoridades de la Municipalidad de Puerto Piray fue interrumpido y tras horas de deliberación, asumieron todos los concejales a puerta cerrada.



Según pudo averiguar El Territorio los ediles oficialistas no permitieron la jura de un concejal suplente por falta de diploma. Precisamente, el jueves el concejal electo de Juntos por el Cambio, Pablo Luna, renunció al cargo ante el Tribunal Electoral y se designó como suplente a Javier Melgarejo.



En este sentido, el argumento de los ediles oficialistas fue que al no contar Melgarejo con el diploma de designación no podía asumir el cargo, por lo que se detuvo la sesión para consultar a las autoridades sobre el proceder.



Tras varias horas de deliberación y sin una resolución clara, la presidenta del Concejo Deliberante saliente, Lilian Benítez, le tomó juramento a la intendenta electa Mirtha Lezcano.



Luego, a puertas cerradas se dio continuidad al acto de asunción y hasta el cierre de esta edición no se supo quién tomó juramento a todos los concejales que asumieron en las últimas horas de ayer. En tanto, el nuevo presidente elegido del concejo local fue Regino Schmit.



Montecarlo

Por su parte, en Montecarlo, Julio César Barreto encara su tercer mandato como intendente. En la mitad de su segunda intendencia, asumió como diputado provincial y se desempeñó en el cargo hasta hace dos años. Le acompaña en esta gestión como viceintendenta reelecta Kathia Joerg.

