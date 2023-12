Posadas e Iguazú superan el 80% de ocupación de vuelos

sábado 02 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

El movimiento turístico se mantiene en alza en Posadas, Puerto Iguazú, Jardín América y Eldorado. Misiones recibe turistas constantemente, y muchos misioneros también buscan vacacionar en distintos puntos del país. Debido a ello, las compras de pasajes y las consultas en las distintas terminales de ómnibus de dichos municipios van en aumento.



Tanto el aeropuerto de la capital provincial como el de la Ciudad de Cataratas están con alta demanda y superan el 80% de la ocupación en tickets. Según la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) en el aeropuerto de Posadas se registraron 309 movimientos aéreos y 36.051 pasajeros embarcaron y desembarcaron en septiembre.



En Posadas

Según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en el noveno mes del año había 28.170 habitaciones disponibles en hoteles y parahoteles, lo que implica un incremento del 5,2% con respecto al mismo mes del año anterior en la capital misionera. Mientras, la tasa de ocupación de habitaciones resultó ser del 53,3%. Esto significó un aumento de 11,4 puntos porcentuales (pp) respecto al mes anterior y un aumento de 6,2 pp frente al mismo período del año pasado.



La estadía promedio en los establecimientos fue de 1,8 días en septiembre último. En lo que va del año, la estadía promedio alcanzó su valor máximo en enero, febrero y junio, meses en los que fue de 1,9 días.



Por otro lado, desde la Terminal de Ómnibus de Posadas, las boleterías consultadas expresaron que “la temporada alta aún no empezó, pero las expectativas están puestas en la segunda y tercera semana de diciembre, así como también después del cobro del aguinaldo”.



Romina Atamañuk, encargada de las boleterías, sostuvo que los viajes con compra anticipada son para las dos últimas semanas de diciembre. “La mayoría que tiene familia en Salta, Buenos Aires, por ejemplo, compra antes para no quedarse sin su pasaje. Si bien mermó la venta, la reserva tiene sus beneficios por ende el pasajero sigue adelantando”, sostuvo.



Eldorado y Jardín América

En Eldorado, al aproximarse las fiestas de fin de año y la temporada de verano, tanto las empresas de transporte de colectivos de larga distancia como los operadores turísticos coinciden en que se inició el movimiento en la actividad. Las boleterías de las empresas de colectivos en la terminal de Eldorado reconocen que hubo un aumento en la venta de pasajes, pero que en algunas de ellas se notó más que en otras.



“Por el momento es más el ciudadano que llega a Eldorado que aquel que viaja a otros lugares del país, pero eso es normal. En general el movimiento aumenta mucho a partir de la segunda quincena de diciembre. Consultas de precios hay todos los días”, indicaron desde la boletería de Crucero del Norte en Eldorado.



Para el pago de los pasajes la modalidad elegida es la tarjeta de crédito, debido al costo que tienen hoy los pasajes. Por ejemplo, un pasaje de Eldorado a Córdoba sale entre $24.000 y $55.000 dependiendo si es coche semi cama, cama, o ejecutivo.



Por otra parte, en Jardín América la compra de pasajes en la terminal de ómnibus varía, según la boletería, existen algunas compras anticipadas, pero más bien prevalece las consultas y no así las compras para viajar a otro punto del país. Jorge Garay, quién trabaja en la boletería de Vía Bariloche, comentó a El Territorio que no hay movimiento por el momento, con poca venta y que cambió la manera de viajar. “Antes iba la familia completa a un destino, cinco o seis integrantes, hoy en día es uno o dos nomás, ya sea para salir de la provincia o alguien que viene a Misiones”.



Puerto Iguazú

Por otra parte, en la Ciudad de las Cataratas el panorama es positivo: “Los vuelos llegan completos a Iguazú y se estima que se mantendrá así durante toda la temporada”. En pocos días comienza la temporada de verano, con mucha incertidumbre debido al cambio de gobierno, pero las reservas realizadas con anticipación indican que el movimiento turístico podría mantenerse durante el receso de verano. Según los datos brindados por las aerolíneas el promedio de ocupación de vuelos para todo el mes de diciembre es superior al 80% por ciento para Iguazú y Posadas.



“Para Iguazú estamos en 80% de ocupación con tickets disponibles ahora entre 75 mil y 115 mil para la segunda quincena de diciembre”, indicaron desde el sector de prensa de la aerolínea de bandera. En tanto, en la ciudad capital el porcentaje de ocupación de vuelos es similar. “Para Posadas tenemos los vuelos en una ocupación de 82% promedio y los precios entre 90 y 120 mil”, remarcaron.



El panorama es muy similar en las empresas low cost. En el caso de Flybondi, la aerolínea se prepara para la temporada de verano “tanto Puerto Iguazú como Posadas se estima que tendrán una ocupación de más del 90% entre los meses diciembre, enero y febrero con una estadía promedio de 4 días”. La empresa cuenta con un vuelo diario de diciembre a febrero en Posadas.



Para diciembre en Puerto Iguazú cuenta con cinco vuelos diarios los sábados, cuatro vuelos diarios los días viernes y domingo, y tres vuelos el resto de los días. Para enero arribarán al aeropuerto de Iguazú, cuatro vuelos diarios los jueves y domingo y tres los lunes, martes, miércoles y viernes.

Colectivos urbanos a la espera

En Misiones, la situación de los colectivos de larga distancia no está exenta. Darío Skrabiuk, propietario de la empresa de transportes Río Uruguay, sostuvo que “las cámaras de colectivos de larga distancia de las distintas provincias están trabajando para la actualización de la tarifa debido que en Misiones hay empresas que están al borde del colapso si esto no se modifica”. En la misma línea, el empresario del transporte, también propietario de Bencivenga, indicó que “sin los subsidios y las compensaciones que reciben las empresas, el precio del boleto urbano en Posadas, Apóstoles o Iguazú, sería de más de $1.000”.



Luego, en declaraciones a Radio República, manifestó que “si no existe más compensaciones, se tendrá que ir a tarifa”, señaló y explicó: “Las empresas tendrán que reordenarse a la carga de pasajeros; o sea, oferta y demanda”.



También añadió que “en la actualidad se distorsionó completamente todo: “Tenés compensaciones por un 70, 80%, y 20% de ingreso por tarifas”.

Confirman subas por actualización de la tarifa en los boletos

Los empresarios de transporte de larga distancia se encuentran a la espera de medidas debido al cambio de gobierno que se aproxima. También, se aguarda por una actualización en los precios en la temporada de verano en cuánto a los pasajes de colectivo.



Al respecto, Gustavo Gaona, presidente de la Cámara Empresaria de Colectivos de Larga Distancia, en diálogo con El Territorio explicó que la tarifa de boletos de larga distancia es regulada por el Estado nacional, más precisamente el Ministerio de Transporte de la Nación.



“Esta banda tarifaria va cambiando según el coeficiente de estacionalidad, es decir, en los meses desde diciembre hasta febrero, la banda tarifaria sube un poco. Mientras que, los meses de baja desciende un poco”, explicó.



Indicó que no hubo incrementos de la banda tarifaria, más bien hubo corredores que actualizaron sus precios “porque sus tarifas en los boletos estaban en la mitad de la banda de precios y por fin de año, por el aumento de insumos, costos y demás cuestiones que influyen, subieron sus pasajes”.



Seguidamente, negó que haya una nueva actualización de precios, “pero no se descarta que haya próximos aumentos debido a los incrementos de todos los insumos, sumado al incremento de salarios”.

