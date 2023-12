Se intensifican las ventas de pasajes de cara a las fiestas de fin de año

sábado 02 de diciembre de 2023 | 6:06hs.

El precio del pasaje no es una cuestión menor al momento de planificar un viaje y las empresas de transporte de pasajeros lo saben. Por eso para los meses veraniegos, que suelen ser temporada alta de movimiento por las fiestas de fin de año y las vacaciones, hay promociones de descuentos y todo tipo de estrategias en cuánto a ventas para los viajeros.



En ese plan ya se lanzaron algunas empresas aéreas salen a competir al transporte terrestre.



En defensa del servicio que prestan las empresas de colectivos de larga distancia, Gustavo Gaona, presidente de la Cámara Empresa de Colectivos de Larga Distancia (Celadi), explicó a El Territorio que “cuando dicen que es más barato viajar en avión que en colectivo siempre invito a hacer la cuenta matemática de lo que significa por ejemplo sumar el costo del equipaje y del remís o taxi que te traiga desde el aeropuerto de Ezeiza hasta la ciudad de Buenos Aires que como muy económico no baja de los $18.000”. Además, indicó que otra cuestión a evaluar son las reprogramaciones de los vuelos, que es algo muy común en los viajes en avión, donde días y horarios suelen modificarse a poco tiempo del viaje planificado.



En cuanto a las empresas que ofrecen un viaje en avión de Posadas a Buenos Aires a $14.200 para el mes de marzo del año que viene, a un precio que es la mitad de lo que sale ese mismo trayecto en colectivo. Para tener en cuenta, ese pasaje aéreo es sin equipaje. Es decir, se viaja sólo con una mochila o bolso de mano. Si se desean extras como agregar equipaje, o elegir el asiento se pagan otros costos que elevan el precio. Y también es necesario aclarar que la compra y el ‘check in’ que es la confirmación de abordaje del vuelo, la debe realizar el pasajero en la página de la empresa aérea.



Con esa misma política de promociones se ofrecen pasajes para el tramo aéreo que une Puerto Iguazú con Buenos Aires a $17.000, también para marzo del año próximo, que es menos de la mitad de lo que cotiza hoy ese mismo trayecto en colectivos de larga distancia que tienen un precio promedio de $50.000.



Aerolíneas Argentina

Para los pasajeros que prefieren viajar en Aerolíneas Argentinas, el precio de los vuelos que conectan Buenos Aires con la tierra colorada para este diciembre no bajan de los $75.000 y para las fechas cercanas a Navidad y Año Nuevo, las cuales ya están compradas casi en un 80% de la capacidad de cada vuelo.



“En lo que se refiere a los vuelos a Puerto Iguazú ya están vendidos en un 80% para la segunda quincena de diciembre y los pasajes que quedan oscilan entre los $75.000 y los $115.000”, explicaron desde la compañía de bandera argentina.



En tanto, “para el trayecto aéreo que une Buenos Aires con Posadas están vendidos en un 82% para esa misma fecha y los precios oscilan entre los $90.000 y los $120.000”, señalaron.



Poca venta para los colectivos

La terminal de ómnibus de Retiro no luce este año como en temporadas anteriores. Con asientos de sobra en colectivos de larga distancia para viajar a todas las provincias y con actualización en los precios de algunos corredores, el resultado es una terminal con poco movimiento. Se espera que cambie a medida que se acerquen las fechas de las fiestas de fin de año donde sube el flujo de pasajeros.



Para tener una idea del aumento que experimentaron en los últimos días los pasajes en colectivos de larga distancia, el trayecto Buenos Aires Posadas pasó de $20.000 a $31.000; a Oberá fue de $30.000 a $40.000, a Eldorado de $35.000 a $46.000 y a Puerto Iguazú de $38.000 a $50.000.



Diciembre y enero son meses de alto tránsito de pasajeros en la terminal de ómnibus de Retiro, porque desde ahí salen y llegan colectivos que conectan con todas las ciudades del país.



Sin embargo, este año la terminal se muestra más tranquila. Durante la recorrida que realizó este matutino en la jornada de ayer no se registraron largas filas para comprar pasajes y tampoco los colectivos viajan con su capacidad completa cuando en oportunidades anteriores la terminal de Retiro se veía alborotada de usuarios.



Fin de año atípico

“Otros años para esta fecha ya teníamos todos los pasajes cercanos a Navidad y Año Nuevo vendidos. Porque se trata de gente que vive lejos de sus familiares que compra con tiempo los boletos para viajar a pasar las fiestas. Pero este 2023 tenemos poco y nada de reservas. Hay que ver ahora que comenzó el diciembre si se mueven un poco más las ventas”, detalló la vendedora de la boletería de una de las empresas que cubre el trayecto entre Buenos Aires hacia distintas ciudades misioneras.



Lo más buscado para el verano

Dentro del país, los destinos más solicitados en las vacaciones de verano son la costa con todas sus ciudades balnearias, como Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar entre otras playas. También la Patagonia con clásicos como Bariloche y San Martín de los Andes. Y el Norte argentino con Puerto Iguazú a la cabeza.



En materia de precios, siempre saliendo de la ciudad de Buenos Aires, los pasajes a Mar del Plata en colectivo van desde los $19.000 para arriba de acuerdo al servicio elegido, si es coche cama o semicama.



En tanto los pasajes en colectivo a la ciudad de San Carlos de Bariloche arrancan desde los $50.000 en micro. El boleto de avión oscila entre los $47.927 y $67.368, según la aerolínea y el tiempo de anticipación con que se lo compre.



Y los pasajes con destino a Puerto Iguazú en colectivo van desde los $50.000, mientras que en avión se consiguen desde los $43.000 en alguna empresa low cost (bajo costo en inglés) a un mínimo de $75.000 en Aerolíneas Argentina para la segunda quincena de diciembre



Por otro lado, los viajes a Posadas tienen un precio de $31.000 en los colectivos más económicos y en avión tienen un costo de $19.804 en línea aérea de bajo costo y de $38.800 en Aerolíneas Argentina para el 23 de diciembre.

La clave es comprar con tiempo

Una cuestión para prestar atención, es el tiempo en el que se realiza la compra. En el caso de los pasajes aéreos, es más conveniente adquirir vuelos con muchos meses de anticipación y en estos casos suelen resultar muy económicos.



Por ejemplo, comprar un pasaje en el presente para viajar de Posadas a Buenos Aires para Semana Santa del año que viene, será sumamente conveniente. Por otro lado, esta anticipación no es posible con los pasajes en colectivos, porque en general las empresas abren fechas de viaje con pocos meses de anticipación.



“Dependemos de los precios mínimos y máximos que regula el Ministerio de Transporte de la Nación, por eso vamos habilitando las ventas a medida que sabemos esas bandas de precios. Ahora la expectativa está puesta en qué acciones tomará el gobierno de (Javier) Milei en la materia en el contexto de desregulaciones que viene anticipando”, explicaron desde una empresa de larga distancia.

Posadas e Iguazú superan el 80% de ocupación de vuelos