La Justicia citó a Gonzalo Montiel para hacerse una pericia psicológica en la causa por abuso sexual | El Territorio

El jugador de la Selección argentina no vive en Buenos Aires y deberá viajar en septiembre

jueves 16 de mayo de 2024 | 19:30hs.

La Justicia citó a Gonzalo Montiel para que se presente a hacerse una pericia psicológica en la causa en la que es investigado por abuso sexual. El defensor que juega en el Nottingham Forest de Inglaterra deberá presentarse en la Asesoría Pericial de San Justo los días 17 y 20 de septiembre.

Los hechos por los que denunciaron a Gonzalo Montiel por abuso sexual fueron el 1 de enero de 2019. Todo habría sucedido en una fiesta que realizó por su cumpleaños. La víctima aseguró que fue invitada por el ex-River y fue violada. También declaró que recibió amenazas e intimidaciones de parte de familiares y allegados del jugador.

La denuncia que motivó la apertura de la causa la hizo una joven azafata y modelo llamada Carolina. “Gonzalo me violó”, dijo la mujer en su única aparición pública. Ese día, agregó: ““Era su cumpleaños y me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión”.

El lateral derecho de la Selección argentina se presentó de manera voluntaria ante la Justicia en junio de 2023 para dar su testimonio. En ese momento se le comunicó que estaba imputado en la causa. También está bajo esa figura un joven llamado Alexis Acosta, amigo de la familia del futbolista.

La causa tiene como carátula “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”. Investiga la Unidad Funcional Nº3 de Lomas de Zamora. Por el momento no hay fecha de juicio ya que aún faltan algunas pericias.