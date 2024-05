La cátedra de maestro: en el tercer día de la selección argentina de vóley en Posadas, el DT Méndez dio una charla en el Cepard | El Territorio

En la previa al partido amistoso de mañana entre Argentina y Cuba, Marcelo Méndez compartió una jornada muy amena con entrenadores de vóley y estudiantes del profesorado de educación física. Contó anécdotas, compartió reflexiones y enriqueció con sus palabras a los presentes. "Disfruten todos del día a día. Los que trabajan con los jóvenes háganlos mejores jugadores y mejores personas, pero primero mejores personas", resaltó

jueves 16 de mayo de 2024 | 19:24hs.

Méndez compartió una gran charla en el Cepard. Foto: Natalia Guerrero

En un ambiente distendido y con una charla muy cálida, el entrenador de la selección argentina de vóleibol, Marcelo Méndez, tuvo un ‘feedback’ muy ameno con entrenadores y estudiantes del profesorado de educación física en la previa al partido de Argentina-Cuba, que se jugará mañana a las 20.30 en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard), en Posadas.

Y justamente en este mismo epicentro, el maestro recorrió su vida como formador de jugadores y también contó enriquecedoras anécdotas personales que bajan a esa leyenda, medalla de bronce con argentina en los JJ.OO. de Tokio 2020, a un ser terrenal, una persona que se inició como muchos de los jóvenes que hoy lo estaban escuchando.

“Estoy muy agradecido por el cariño de la gente”, destacó el entrenador quien charló acompañado al staff deportivo del Cepard, encabezado por el ministro de deportes Aldo Steinhorst.

Entre las frases resonantes, Méndez -considerado por muchos especialistas como uno de los mejores entrenadores del vóleibol mundial- destacó que todo “valió la pena”, en su carrera internacional de vasto recorrido por ligas de Argentina, España, Brasil y Polonia, donde supo ganar títulos y el cariño de la gente, pero no obstante a eso, en la charla se sacó ‘el peso de las medallas’ para reflexionar sobre las cosas que tuvo que resignar en lo cotidiano y que hoy, con todo ese fogueo encima, hubiera modificado tiempo atrás en su temperamento, en una especie de consejo a quienes lo escuchaban atentamente.

“No me arrepiento de nada de lo que hice, pero uno deja mucho a familia. Me perdí muchas comuniones, me perdí cumpleaños, fiestas familiares y no hay reproches, pero al yo de hace 20 años atrás le hubiera dado tranquilidad. Era muy loco y me llevó a quemarme la cabeza, porque me llevó mucho tiempo esto -el vóley- y pensaba solamente en eso”, se sinceró, para darle lugar al agradecimiento a su otro equipo, el más importante… su familia.

“Por suerte tengo una linda familia, lindos hijos que los conservo, pero muchos entrenadores en el camino pierden lo más importante que es la familia y yo agradezco eso. Tener a la familia completa y una mujer bárbara porque fue una vida complicada de viajes de llevar a los hijos a estudiar España y a Brasil”, detalló como ejemplo.

Además, compartió que en el alto rendimiento, en entrenadores de su talla, hay una cuota muy obsesiva con el trabajo y “a veces ‘viajaba’ muy adelante y seguramente eso me permitió llegar acá, pero me gustaría haber disfrutado más el día a día, porque sino te crea mucha ansiedad y se te va quemando la cabeza”.

Y ante esto dio un consejo: “disfruten todos del día a día. Los que trabajan con los jóvenes háganlos mejores jugadores y mejores personas, pero primero mejores personas que eso es lo más importante”.

Cómo ser un líder, en palabras de Méndez

Para manejar un grupo y llevarlo a mejorar, destaca el entrenador, que la premisa está entre tener conocimiento y poder comunicarlo de manera eficaz, en este caso, a los jugadores. “Hay dos cosas que uno tiene que tener. Una parte es el conocimiento de lo que uno habla. Si uno habla de vóley tiene que conocer de vóley, saber qué pasa dentro de la cancha, tiene que saber cómo es el juego, tiene que conocer todo en relación a este y por eso nos pasamos tantas horas de estudio. Y la segunda parte es la inteligencia emocional, el saber cómo comparto este conocimiento a los jugadores porque puedo saber mucho y ser un fenómeno, pero cómo bajo esto que sé a ellos... por ejemplo, si yo tengo un conocimiento de un 100 por ciento y le llega un 10 a los jugadores, hay algo malo en mí; y si yo sé un 50 por ciento y a los jugadores le llega un 30 por ciento de eso, ya soy mejor del que sabe un 100 por ciento. La forma de expresarnos y la forma de comunicarlo en los jóvenes es lo más importante”, señaló.

Méndez junto a los entrenadores tras la charla.

“Va a impulsar al deporte”

Aldo Steinhorst, Ministro de Deportes de Misiones, compartió ayer su alegría de poner tener a estas grandísimas figuras del deporte argentino en casa y además, se suma, que Steinhorts fue jugador profesional de vóleibol y conoce a gran parte del plantel, por lo que sabe que este tipo de eventos traerá entusiasmo y un empujón a un deporte muy arraigado en la cultura misionera.

“Estamos muy felices de recibirlos en el Cepard, con las instalaciones acordes con las que puedan entrenar en su preparación previa a su posible clasificación olímpica y ojalá así sea”, expresó.

Además, como ya había expresado Méndez en la charla, se mostró contento porque el cuerpo técnico y los jugadores le señalaron “estar muy a gusto” en la Tierra Colorada.

Sumado a los partidos que habrán, mañana en el Cepard a las 20.30, y el sábado en Montecarlo, en el mismo horario, tener a la selección nacional tiene ese plus que se busca en el semillero y un entusiasmo que se comparte de boca en boca en distintos ámbitos.

“Se realizan distintas actividades, ayer las escuelitas de iniciación deportiva compartieron con sus ídolos y hoy los alumnos del profesorado de educación física y entrenadores de vóley tuvieron la charla, todo esto es muy enriquecedor”, reflexionó el ministro.

Y profundizó en que “es una oportunidad única tener la selección olímpica de bronce, tener amistosos y que el público lo disfrute. Hay que sacar el máximo jugo y que su paso por acá nos deje cosas para seguir trabajando. Esto va a impulsar al deporte y va a ser un derrame de cosas positivas, queremos que haya cada vez más chicos haciendo deportes”, destacó.

Tras la charla Méndez se tomó fotos y firmó camisetas, para luego ponerse el buso de DT y trabajar con el equipo en el segundo día de entrenamiento de la selección nacional en la Tierra Colorada.

Mañana habrá un partidazo en el Cepard

El primer partido de Argentina ante Cuba será este viernes a las 20.30 en el Cepard, en la ciudad de Posadas. El segundo está previsto el sábado, en el mismo horario en Montecarlo, exactamente en el Polideportivo Municipal Mundialista. Ambos serán transmitidos por Canal Doce y Fox Sports.

Las puertas del predio para el ingreso del público se abrirán desde las 18.30, informaron desde la organización.

Cabe decir que el seleccionado albiceleste que tiene en sus filas al misionero Gustavo Maciel, quien buscará afianzarse en su puesto de central con el equipo mayor.

Luego de los partidos en la provincia, Argentina viajará directamente a Río de Janeiro, Brasil, donde entre el 21 y el 26 de mayo comenzará a jugar la Volleyball Nations League (VNL), frente a Japón, Brasil, Alemania e Irán, con la mira puesta en la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024. Por eso los partidos en Misiones cobran relevancia porque son parte de la preparación para intentar lograr en la VNL los puntos que le faltan para abrochar el boleto a Francia.

El plantel está integrado por Luciano De Cecco (armador), Matías Sánchez (armador), Bruno Lima (opuesto), Pablo Kukartsev (opuesto), Agustín Loser (central), Martín Ramos (central), Nicolás Zerba (central), Joaquín Gallego (central), Gustavo Maciel (central), Ezequiel Palacios (punta), Facundo Conte (punta), Luciano Vicentín (punta), Luciano Palonsky (punta), Jan Martínez Franchi (punta), Manuel Armoa Morel (punta) y Santiago Danani (libero).

El cuerpo técnico, liderado por el experimentado entrenador Marcelo Méndez, se completa con Martín López (asistente), Pablo Rico (asistente), Federico Baroni (preparador físico), Juan Manuel Méndez (estadístico), Carlos Trolla (kinesiólogo) y Eliseo Ramos (manager).

La presencia de la selección nacional en Misiones se concreta a partir de acciones conjuntas entre la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), la Federación del Voleibol de Misiones y el Gobierno de Misiones, a través del Ministerio de Deportes.