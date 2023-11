Alumnos recibieron charla sobre adicciones conductivas y de sustancias en San Pedro

Alumnos que asisten al nivel medio de la Normal 14, y rama primaria de la escuela 144 y 874, de San Pedro, recibieron una charla sobre adicciones conductivas y de sustancias, a cargo del programa de "Juegos Responsables" del IPLYC se, que tiene por objetivo concientizar a niños y adolescentes sobre Ludopatia y uso de TIC, para de esta manera prevenir el desarrollo de conductas que puedan resultar perjudiciales.

Las charlas fueron impulsadas desde el Consejo Consultivo de San Pedro, desde donde generan varios frentes de acciones en lo que respecta la prevención de adicciones. La propuesta fue bien recibida por las instituciones educativas mencionadas, donde la matricula adquirió conocimientos e información de suma importancia ya que se encuentran en una instancia de aprendizaje clave para sus vidas.

El principa objetivo del programa Juegos Resposables, es acercar por medio de charlas, talleres y concursos, distintas actividades para prevenir en los niños y adolescentes acciones que puedan resultar perjudiciales. En ese sentido hacen principal hincapié en la ludopatía y el uso responsable de TIC, temáticas que son complementadas con adicciones a sustancias como tabaco, drogas, alcohol.

"Son tres charlas que se dan en simultaneo, lo bueno es que cada grupo dentro de sus espacios logra la mayor comodidad posible para que se realise el intercambio, es decir que puedan hablar. Fue muy positivo, porque entre todos los temas que se trabajaron se ahondó mucho el tema de la pedra que los propios alumnos sacaron a colación, al igual que uso de pantallas y videojuegos" indicó en diálogo con el Territorio, Isabel Zilveti.

La profesional, además precisó que "En la Normal 14 nos supieron decir ciertas conductas que tienen los chicos sobre las pantallas, el desvelarse a la noche, el no prestar atención en clase, utilizar el teléfono para ocio dentro del horario de clase, son conductas que antes no existían porque los alumnos no contaban con un celular en la mano como lo hace la gran mayoría en la actualidad"

En ese sentido, reforzaron acciones de prevención y realizaron un analisis reflexivo de tales conductas como que beneficios les traería, como les perjudicarían, y aspectos psicologicos como el trabajo de las emociones, como identificarlas, valorarlas, la importancia del diálogo para resolver los conflictos.

Las charlas estuvieron a cargo de las psicologas Isabel Zilveti, Gabriela Peralta y Marisa Seewald, integrantes de dicho programa. Para el año próximo la idea es dar continuidad con este tipo de actividades en otros establecimientos educativos.