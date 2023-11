Gabriel Heinze dejará de ser el entrenador cuando termine esta Copa de la Liga

lunes 13 de noviembre de 2023 | 10:18hs.

Sin titubear, el director técnico dejó en claro que su futuro será lejos de la Lepra luego del encuentro que viene ante Defensa y Justicia: “El próximo partido va a ser el último en el que voy a estar en Newell’s. Me dejaron trabajar muy bien. Es un privilegio estar en este club y el que venga se va a sentir muy bien”.

Heinze dirigió 48 partidos en el club de sus amores: ganó 17, empató 16 y perdió 15. Es decir, 46% de efectividad con 47 goles a favor y 40 en contra. En la última fecha de local, el público había pedido su renuncia.

Si bien los números no parecieran tan graves, lo cierto es que deportivamente no terminó bien: está 16° en la tabla anual (fue 14° en la Liga Profesional), no avanzó a la ronda final de la Copa de la Liga, fue eliminado en primera ronda de la Copa Argentina ante Claypole, no clasificó a ninguna competición internacional y quedó afuera en octavos de Copa Sudamericana frente a Corinthians.