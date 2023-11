Fito Páez, nominado por cuarta vez en los premios Grammy

sábado 11 de noviembre de 2023 | 13:00hs.

El argentino Fito Páez, quien en 2021 ganó su primer Grammy por "La conquista del espacio", fue nominado este viernes en la categoría Mejor álbum alternativo o rock latino por "EADDA9223", el disco de reversiones de su clásico "El amor después del amor", en la 66ta. edición de los galardones, que se entregarán el próximo 4 de febrero en el Crypto.com Arena de la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

"Gracias a la Academia por esta cuarta nominación. Es un gran honor recibir esta gran distinción y halago. Espero poder estar en L.A. para la ceremonia. Es un momento inolvidable para los músicos y la comunidad de las artes alrededor del mundo", expresó el rosarino en su cuenta de X (ex Twitter) tras conocerse la noticia. Se trata nada menos que la cuarta candidatura en la trayectoria de Fito en los premios más importantes de la música internacional.

Con esta postulación, Páez obtuvo también su segunda participación consecutiva en los lauros de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, tras aspirar el año pasado en el mismo rubro con el disco "Los años salvajes", a 22 años de su debut en los galardones con "Abre".

Fito compartirá categoría con "Martínez", del puertorriqueño Cabra; "Leche de tigre", del dúo Diamante Eléctrico; "Vida cotidiana", del popular cantante colombiano Juanes; y "De todas las flores", de la cantautora mexicana Natalia Lafourcade.

Otras nominaciones

En tanto, entre los artistas nominados a Mejor álbum del año, la máxima estatuilla de los Grammy, se encuentran "Worship", de Jon Batiste; "Not Strong Enough", de boygenius; "Flowers", de Miley Cyrus; y "What Was I Made For?", de Billie Eilish para la película "Barbie". "Oh My Mama", de Victoria Monét; "Vampire", de Olivia Rodrigo; "Anti-Hero", de Taylor Swift; y "Kill Bill", de SZA, son los discos que completan la principal categoría.