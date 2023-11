"Flavio Casanova 40 años de rock and roll", el libro

viernes 03 de noviembre de 2023 | 19:00hs.

Serial Editorial lanza el libro de Nando Garcia "Flavio Casanova 40 años de rock and roll" con la historia de Flavio Casanova, referente nacional del "Rockabilly".

En su biografía musical Flavio comparte, con anécdotas, comentarios, música, discos, y su entorno socio-cultural, recuerdos únicos de los años más importantes del rock argentino, porque él vivió junto a sus secuaces esos años en el lugar indicado, con los amigos indicados y escribió en ritmo de rockabilly/rock and roll la historia del "Rock Nacional Argentino". ¿Quién no conoce "Modelo del 56" o "Vacaciones en la Costa" o "Hot Road"?, ¿Quién no escuchó su vozarrón en alguna de sus composiciones o covers que Flavio en sus diferentes etapas y con diferentes formaciones nos brindó en estos últimos 40 años?. Este libro repasa todas y cada una de las 16 formaciones que Flavio Casanova realizó a lo largo de su extensa carrera.

Sobre Nando García, nació en La Plata el 22 de junio de 1970. Es Doctor en Ciencias Naturales, investigador del Conicet y docente de la UNLP. En los últimos años ha dejado de lado la investigación sobre la Bioquímica y Fisiología de arácnidos para escribir libros sobre sus bandas favoritas. Su primer libro fue con Julio Moura: "El secreto de la música de Virus".

Luego, su segundo libro, "Flavio Casanova 40 años de rock and roll", relata minuciosa y apasionadamente la vida del mayor rocker de la Argentina, oriundo, y vecino de la ciudad La Plata en la cual vive.