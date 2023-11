Un abanico de opciones para disfrutar de la gran pantalla

jueves 02 de noviembre de 2023 | 4:30hs.

Esta semana, la cartelera del cien se nutre con variedad de propuestas para todos los gustos y edades. El Imax del Conocimiento presenta un grilla con cuatro éxitos de taquilla: Gran Turismo, Spiderman, El exorcista y Los asesinos de la luna.

Y para arrancar noviembre con todo, la propuesta de esta semana incluye una promoción de 2x1 en entradas, para todas las opciones de la cartelera y en todos los medios de pago, ya sea tanto a través la App del imax, como en la Web o en boletería central del cine ubicado en el Parque del Conocimiento.

La primera apuesta carga de adrenalina la pantalla contando la historia Gran Turismo: de jugador a corredor. Trata sobre un piloto que pasó de ser corredor de videojuegos al automovilismo real. Protagonizada por Orlando Bloom, Dijimon Hounsou y David Harbour; la historia lleva ese nombre en alusión al videojuego de carreras que, de tan inmersivo, se volvió real. Tal es la historia del piloto Jann Mardenborough (Archie Madekwe), un jugador fanático de la franquicia de Gran Turismo al que el simulador le cambió la vida al convertirse en una leyenda del automovilismo británico.

En tanto, para los amantes de las telarañas, la cinta animada Spiderman: a través del Spiderverso, es la secuela de la aclamada ‘Un nuevo universo’ (2018) y establece un multiverso compartido de versiones alternativas con más de un Spider-Man en pantalla.

Por otra parte, y de la mano de Sony y Columbia Pictures, los efectos especiales que se utilizaron combinan técnicas de animación en 3D y tradicionales, creando una estética visual inigualable.

Y aprovechando que las huellas del paso de Halloween siguen frescas, los fans del terror sobrenatural, podrán disfrutar de El exorcista:creyentes. Un filme que llega medio siglo después de la pelícual de William Friedkin que revolucionó el género del terror paranormal. La continuidad entre los dos filmes está dada por el personaje de la madre de Regan, Chris (Ellen Burstyn) quien, como testigo de haber presenciado y sufrido en carne propia las consecuencias de aquella posesión demoníaca, está ahora está dedicada a ser la ayudante de un padre desesperado y a encontrar al demonio que se introdujo en su hija.

Finalmente, considerando que se trata de uno de los más aclamados estrenos del año, la cartelera se completa con Los asesinos de la luna, película en la que se encuentran por primera vez los dos actores de cabecera de Martin Scorsese (Leonardo DiCaprio y Robert De Niro), juntos y en un mismo proyecto fílmico. Cabe agregar que este guión no es un relato particular del director neoyorquino, sino que está basado en un libro homónimo de David Grann, el cual fue un Bestseller del New York Times.

El libro de Grann narra los hechos reales sucedidos en los años veinte del siglo pasado en Oklahoma, y que supusieron uno de los primeros grandes casos del recién creado FBI.



