Massa sobre combustibles: "La situación crítica se ha superado"

miércoles 01 de noviembre de 2023 | 8:40hs.

El Ministro de Economía, Sergio Massa, brindó esta mañana un breve mensaje de cinco minutos en el que resaltó la medida que salió en el Boletín Oficial en donde el Gobierno posterga el cobro de impuestos para el cumplimiento de los acuerdos de precios. A su vez indicó que la situación crítica del desabastecimiento "se ha superado" y le envió un duro mensaje al sector.

"En el día de hoy está publicado el decreto que establece el congelamiento del ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos). Un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir, resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido. En las últimas horas escuchamos pedidos de aumento del 40%, del 20%, del 10%, muy por encima de la realidad que un sector de los grandes ganadores de la economía argentina necesitaba a los efectos de seguir invirtiendo", comenzó el ministro.