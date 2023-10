La permanencia en juego

domingo 29 de octubre de 2023 | 9:30hs.

Crucero asumirá esta tarde el partido que definirá su permanencia en el torneo Federal A. Desde las 17, en un estadio que promete estar colmado por la gravedad del asunto, el elenco misionero recibirá a San Martín de Formosa con claras obligaciones de sumar para escaparle de una vez por todas al tan temido descenso.



El encuentro correspondiente a la última fecha de la fase de grupos será arbitrado por Joaquín Gil (San Pedro).



Obviamente que el panorama reluce limitadamente alentador y es porque Crucero deberá espiar de reojo lo que ocurra en Salta con Juventud Antoniana, equipo con el que pelea desde hace ya varias fechas un ‘mano a mano’ intenso por no quedar en el último casillero de la zona D, el mismo que otorga el boleto a la cuarta categoría del fútbol argentino. El Santo también jugará de local ante Sarmiento de Resistencia.



A priori, el Colectivero asumirá un compromiso más riesgoso, ya que San Martín necesita ganar para asegurarse un lugar en los playoffs, mientras que Sarmiento, sin chances de clasificar ni comprometido en la zona caliente del descenso, jugará sólo para cumplir el fixture.



Todos los escenarios

La realidad indica que habrá que estar con la calculadora en mano y con la cabeza en dos puntas: Crucero-San Martín (F) y Juventud Antoniana-Sarmiento.



Para asegurarse la permanencia y olvidarse definitivamente del descenso, Crucero debe ganar su partido. Si lo hace, nada de lo que pase en Salta importará demasiado. El abanico se abre si el Colectivero cede puntos en casa. En caso de empate con San Martín, Crucero deberá esperar que Antoniana no le gane a Sarmiento.



Si el equipo salteño suma de a tres, ambos cerrarán el torneo en el último lugar con 34 puntos y, según el reglamento, en caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos que pelean por evitar el descenso se tendrá que jugar un partido de desempate entre los involucrados en escenario neutral. De acuerdo a lo que estipula el artículo 111 del reglamento de AFA, no se toma en cuenta la diferencia de goles en la tabla general ni los resultados entre sí.



Ese contexto, si bien negativo, le daría igualmente una posibilidad más a Crucero de evitar el descenso.



El peor escenario que se podría presentar para el Colectivero se daría si pierde. En ese caso necesitaría que Antoniana no gane su partido ante Sarmiento, algo posible pero poco probable teniendo en cuenta las urgencias de uno y otro. Es que Antoniana también jugará el partido más importante de los últimos años consciente de que aún las matemáticas le sonríen, mientras que el equipo chaqueño está golpeado anímicamente con una racha adversa de nueve partidos sin festejos en el Federal A.



Llegó el momento de la verdad para Crucero que ya anunció entre sus concentrados al plantel completo incluyendo al capitán Ernesto “Pinti” Álvarez, quien superó una lesión. Todo listo para la madre de las finales.