La Epet 1 y el Santa María, campeones

La plaza fue el epicentro de los festejos antes de que llegue la lluvia. Foto: Joaquín Galiano

Tanto quienes se alzaron con un primer puesto como los que quedaron en otras posiciones mostraron su alegría por compartir el espacio de la Estudiantina.



Thiago Da Silva y Rodrigo Vázquez, integrantes de la banda de música de la Industrial, dijeron emocionados que, “la Estudiantina tiene magia y se fortalecen las amistades, es pura felicidad lo que se siente”.



Por su parte, Mikaela Santilli del cuerpo de baile del Santa María expresó que, “la alegría es total, porque este primer puesto es un logro que tiene muchísimo trabajo detrás, de quienes bailan, de las familias, de las directoras de cuerpo que son unas genias, hay muchísimo esfuerzo y dedicación para dar lo mejor”.

El Santa María ganó en cuerpo de baile y celebró con coreografía. Foto: Joaquín Galiano

A la larga vigilia de los estudiantes le siguió una espontánea fiesta de ritmos y pasos que continuó un tramo bajo la lluvia.



Definición que se hizo esperar

El escrutinio de los votos de la Estudiantina 2023 se realizó ayer desde las 8 en la Escuela de la Policía de Misiones en Miguel Lanús, donde las partes intervinientes realizaron la tarea de contabilizar el puntaje consignado en las planillas por los jurados en las noches de desfile en el cuarto tramo de la Costanera el 22, 23, 29 y 30 de septiembre pasado y el 8 de octubre en el show de scolas en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez.



En esta edición de la fiesta de los estudiantes participaron 25 colegios, que desplegaron sus alegorías y fueron evaluados en los distintos rubros de acuerdo a la categoría en que compitieron A, B y C.



El conteo de los votos para conocer a los campeones se hizo esperar y tuvo sus instancias controvertidas, primero con el reclamo cursado por el Instituto Janssen que pedía que se anulen los votos de la primera noche de calle “por incumplimiento del reglamento en el procedimiento de ensobrado”. Esta petición fue analizada y denegada por el Ministerio de Educación de la Provincia que se pronunció con la resolución 403 fechada el 25 de octubre. “Tratándose el error incurrido de carácter formal y constatándose que las urnas se encuentran a resguardo de la Dirección de Infantería sin que se haya modificado la custodia de las mismas” no se considera causal suficiente para anularlas, señaló el documento de Educación que dio luz verde a la realización del escrutinio a tres semanas de finalizada la fiesta.



En tanto, en la noche del jueves se conoció que la banda de música del Colegio Martín de Moussy, popularmente conocido como Nacional se bajó del escrutinio.



La decisión se comunicó formalmente ese día a la Comisión Fiscalizadora de Apes y tomó estado público al subirse en las redes sociales.



El texto hizo mención a las causas por las cuales el Martín de Moussy no se presentaría ayer en el escrutinio para representar a la banda de música. Una determinación motivada porque “ya son de público conocimiento los resultados, por redes sociales ya circulan mensajes de cómo una institución ya acordó con determinados jurados y también pudimos ver mensajes donde otra institución ya abrió sus sobres y pudo ver sus votos, también los mismos son virales”.



Por todo ello, se postuló que “participar del escrutinio es ser parte del juego que ellos proponen y generar en los participantes una falsa expectativa” y en otro tramo del escrito se aclara que la decisión alcanza sólo a la banda de música y concluye, “les invitamos a realizar una profunda reflexión sobre el mensaje que se está dando a la sociedad y a los estudiantes permitiendo este tipo de situaciones”.



En la plaza principal también tocó el Nacional, que si bien se bajó del escrutinio dijo presente con el poderío de su música. “Nos bajamos porque vimos cosas que no nos gustaron, sentimos que nuestro esfuerzo y compromiso no iba a ser bien apreciado pero acá estamos igual porque la Estudiantina es nuestra fiesta y el Nacional tiene aguante”, dijeron los chicos.



