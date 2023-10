Con el ascenso entre ceja y ceja

sábado 28 de octubre de 2023 | 6:00hs.

Tacurú se embarcó en un viaje que espera termine con festejos. El club misionero partió rumbo a Paraguay, donde hoy enfrentará a San José en el duelo correspondiente a la Movilidad NEA 2023, que otorgará una plaza para el Regional A de clubes de rugby del próximo año.



Es decir, los dirigidos por Enzo Dos Santos van por el ascenso a la máxima categoría del rugby regional en tierras paraguayas



Tacurú se consagró bicampeón en el Regional B, luego de derrotar a Centro de Cazadores en la final disputada en agosto y jugará a partir de las 14 en la capital del vecino país el repechaje por el ascenso.



Con muchas polémicas

El encuentro entre San José y Tacurú está, desde hace un tiempo, envuelto en polémicas debido a las postergaciones que se hicieron y que en su último capítulo también sumó una nueva controversia.



Es que para este importante encuentro fue designada una terna arbitral de Paraguay, lo que generó un visible malestar en el seno del equipo misionero.



Según el entrenador de Tacurú “habíamos pedido por nota que el partido sea dirigido por árbitros que iban a viajar de Urba (Unión de Rugby de Buenos Aires), pero una vez más, arbitrariamente nos pusieron una terna paraguaya. Fueron otra vez contra su propio reglamento”.



Dos Santos argumentó que a principios de año desde la organización del certamen regional se envió un reglamento en el que se especificaba que este duelo no podía ser dirigido por árbitros de una de las uniones participantes.



En este caso, la final no podría tener como árbitros ni a jueces misioneros ni paraguayos, una situación que finalmente no sucederá porque el encargado de impartir justicia será Adrián Bogado, representante de la URP (Unión del Rugby de Paraguay).



Más allá de esta polémica, el conjunto misionero partió cerca del mediodía de ayer de la Costanera posadeña con la convicción y la sed de una revancha que espera hace más de una año, cuando accedió a esta misma final ante San Patricio de Corrientes y estuvo a pocos minutos de lograr la hazaña de ganar y quedarse con una de las plazas en la zona Campeonato del Regional del NEA.



En esa ocasión, San Patricio reaccionó sobre el final, ganó el partido y conservó su lugar en la máxima categoría.



A pesar de la frustración que le generó esa derrota, la Hormiga supo sobreponerse y este año volvió a consagrarse campeón en el Regional B y accedió nuevamente a esta posibilidad.



Ahora el que estará enfrente será San José de Paraguay, uno de los dos equipos del vecino país que se sumaron al Regional del NEA de este año. San José terminó último en la tabla de posiciones del Regional A y por eso deberá jugar este partido en el que intentará revalidar su lugar en el torneo.