Escrutinio con polémica: el Nacional se bajó de la Estudiantina

viernes 27 de octubre de 2023 | 8:15hs.

A últimas horas de ayer por la noche el Colegio Provincial N°1 Martín de Moussy de la ciudad de Posadas dio a conocer que se baja de la Estudiantina 2023. Razón por la cual no estará presente en el escrutinio que se concretará desde las 8 de este viernes en la Escuela de la Policía de Misiones tras la resolución 403 y la confirmación de Apes.

En un comunicado especificaron que el colegio "no asistirá a representar el rubro de Banda de Música durante el escrutinio. Esta decisión se debe a que ya es de público conocimiento los resultados, por redes sociales ya circulan mensajes de cómo una institución acordó determinados jurados".

Además agregaron que otro establecimiento ya pudo conocer el contenido de los sobres, los que también habrían sido virales, "entonces participar del escrutinio nos parece ser parte del juego que ellos proponen y generar en los participantes una falsa expectativa".

No obstante aclararon que esta decisión tan sólo corresponde a la categoría Banda de Música, solicitando que no se tengan en cuenta los votos emitidos hacia el Colegio Provincial N°1 Martín de Moussy y que se especifique que no ha participado del escrutinio mencionado.

Finalmente llamaron a una reflexión, "sobre el mensaje que se está dando a la sociedad y a los estudiantes permitiendo este tipo de situaciones".