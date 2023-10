González: "Uno de los desafíos que tenemos en la provincia es mejorar los índices de participación"

domingo 22 de octubre de 2023 | 10:08hs.

El candidato a Parlamentario del Mercosur por Juntos por el Cambio, Gustavo González, votó en la ciudad de Eldorado e indicó que "uno de los grandes desafíos que tenemos en la provincia de Misiones es mejorar los índices de participación, lo que pasó en las Paso es que votó muy poca gente porque ese día también hubo mal tiempo pero también tiene que ver con un dato de lo que pasó a nivel nacional así que yo creo que es muy importante para la legitimación de quienes sean electos hoy, mejorar los índices de participación electoral".

"Vemos que se mantiene el mismo ritmo del mes de agosto pero esperemos que esto continúe a lo largo de toda la jornada y quizás esto sirve para invitar a la gente que vaya a votar, es importante participar y siempre hay que estar convencido de que si uno no vota, elige por nosotros el que si lo hace", dijo.

Sobre cómo comenzó la jornada refirió que todas las mesas comenzaron con normalidad, "no hubo mayores inconvenientes así que en toda la provincia se desarrolla todo normal. Hoy se eligen diputados y senadores y no hay segunda vuelta en esa categoría, digo esto porque es algo que no se habló mucho y en el caso del Parlasur hay una lista nacional pero en el caso de cada provincia se elige a un representante por simple mayoría de votos".

Finalmente destacó el trabajo de todos los que colaboran en cada elección, "muchas veces no se ve todo lo que se trabaja en armar las carpetas, la fiscalización, que no exista faltante de boleta y pedir a los fiscales que trabajen durante toda la jornada y más al final del día. Tenemos las mejores expectativas para que todo concluya en paz que es como tiene que ser".