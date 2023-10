San Pedro: robaron una moto y como no pudieron venderla, escaparon con otra de mayor cilindrada

jueves 19 de octubre de 2023 | 16:19hs.

Los delincuentes no dan tregua en San Pedro. Luego de robar a primera hora de este jueves una motocicleta en la terminal de ómnibus, el o los autores se dieron el lujo de viajar hasta Tobuna, a unos 33 kilómetros de la zona urbana, donde quisieron venderla. Sin éxito, lograron ingresar a una propiedad, dejaron esa moto y se robaron otra de mayor cilindrada.

Por increíble que parezca, la moto robada entre las 6 y 6.15 de esta mañana circuló impunemente hasta paraje Santa Rosa, a unos pocos metros de Tobuna, donde hace poco tiempo se creó una Comisaría. En dicho paraje, pasada las 10 de la mañana, los delincuentes, llegaron a algunas casas donde ofrecieron la moto robada para la venta, que dicho sea de paso estaba con una de las cubiertas pinchada.

En ese contexto vieron que en una vivienda se encontraba un rodado de mayor cilindrada. Es así que se metieron a la propiedad, dejaron la Motomel de 110 y se llevaron una Honda XR 150 modelo 2021, propiedad de Jorge F. "Yo no estaba en ese momento, cuando llegó me encontré con esa moto en mi casa y que faltaba la mía que estaba a dos metros de mi casa, de mi propiedad, avisé a la policía y fue cuando me dijeron que se trataba de la moto que robaron en San Pedro esta mañana", indicó el damnificado a El Territorio.

Personal policial trabaja con la intención de recuperar el rodado mientras la dueña de la Motomel aguarda para que se le restituya su herramienta de trabajo.