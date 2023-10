Con el reparto de material comenzó operativo electoral

miércoles 18 de octubre de 2023 | 10:15hs.

El Comando Electoral inició ayer el reparto de urnas desde el Parque del Conocimiento hacia los 459 centros de votación, de cara a las elecciones de 22 octubre. El secretario nacional electoral del distrito Misiones, Eduardo Bonetto, detalló que están destinados a los 459 establecimientos escolares que serán habilitados para votar el domingo en Misiones.

En la víspera, tras los últimos controles desarrollados en el Pabellón 3 del Parque del Conocimiento se inició la carga del camión y minutos después la partida de la unidad cargada con materiales electorales. De esta manera comenzó la movilización del primer camión de los cinco previstos para la cobertura de toda la provincia con el material electoral destinado a las sucursales de Correo Argentino emplazadas en inmediaciones a la ruta nacional 12 hasta la ciudad de Eldorado.

Para hoy, el segundo camión transportando todos los elementos electorales tendrá como destino final Andresito. El jueves será el turno para la distribución en la zona Centro y finalmente, el viernes, se trasladará el material electoral para que puedan votar los ciudadanos de la zona Sur y la del Alto Uruguay.

Bonetto detalló que “se viene realizando de esta manera un plan de despliegue que desarrolla el Correo Argentino con el Comando Electoral y nosotros entregamos -el material electoral- al personal del correo”. En declaraciones a Acá te lo contamos de Radioactiva 100.7, Bonetto también detalló que todo el material queda en custodia y guardia policial. Esto es hasta el sábado, día en que se distribuirán a los locales de votación.

El siguiente paso es a partir de las 9 del día previo a las elecciones, cuando el Comando Electoral toma posesión de los establecimientos que funcionarán como centros receptores de votos, lugares donde también se deja a resguardo todo el material electoral para el día siguiente y se haga entrega a las autoridades de mesa.

En total, son 459 establecimientos escolares que funcionarán como centro de recepción de votos, con un total de 2.879 mesas habilitadas. Consultado sobre si existirá alguna diferencia respecto a las elecciones primarias, afirmó “no hay diferencias entre una elección y otra en cuanto a movimiento del personal o mesa, es todo lo mismo porque también el padrón electoral es el mismo”.

Una de las particularidades de estas elecciones generales es que ser reforzarán los centros de votación, estimándose que habrá mayor movimiento de votantes. No obstante, se estima una situación menos compleja. Bonetto señaló además que posterior a la jornada electoral y en el momento del recuento de los votos, “las actas del escrutinio provisional que se hará esa noche no va a ser muy compleja al menos en Misiones, porque son seis líneas de cargo y cinco columnas, por lo cual no será compleja y estimamos que tendremos prontos los resultados al menos en Misiones”, afirmó.

El Comando Electoral lo integran alrededor de 2.800 personas, conformados por personal del Ejército, Prefectura, Gendarmería, Policía Aeroportuaria, Policía Federal y Policía de la provincia de Misiones. Todas estas fuerzas quedan a las órdenes del Comandante de Distrito que es el jefe del Ejército de Misiones. Son los encargados de coordinar la seguridad de los comicios.