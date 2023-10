Objetivo permanencia

sábado 14 de octubre de 2023 | 2:30hs.

Tras una temporada pobre desde los resultados, Crucero está cerca de cumplir el que se convirtió en su gran objetivo: quedarse en el torneo Federal A. El Colectivero arrancó pensando en el ascenso, pero los números lo llevaron a pensar en el descenso y, a falta de dos fechas, está cerca de mantenerse en la tercera categoría del fútbol argentino.



A partir de las 16.30, con el arbitraje de Bruno Almiconi y en el estadio Centenario de Resistencia, Crucero visitará a Sarmiento por la fecha 35 de la zona D del certamen, es decir la penúltima fecha de la fase regular.



A falta de seis puntos para el final de la primera etapa, el Colectivero podría asegurarse su lugar en la tercera categoría del fútbol argentino para la próxima temporada. Es que hoy, el conjunto de Santa Inés le saca cuatro puntos a Juventud Antoniana (32 contra 28), el último de las posiciones.



Para asegurarse la permanencia, los misioneros deberán ganar en Resistencia. Así, llegarían a siete puntos y la diferencia sería inalcanzable para los salteños, que jugarán mañana, desde las 18.30 el clásico ante Central Norte.



Justamente Crucero viene de empatar contra el Cuervo 1-1 en el estadio Andrés Guacurarí. Esa igualdad lo mantuvo alejado de Juventud Antoniana y lo dejó a las puertas de la salvación, aunque no tendrá una tarea sencilla en Resistencia.



Sarmiento arrancó bien el torneo, de hecho durante la primera etapa fue líder de la zona D, pero lleva una mala racha que lo dejó en el fondo de las posiciones, apenas por encima de Crucero y Juventud Antoniana y con pocas chances de clasificar a la siguiente etapa.



Los chaqueños ganaron apenas un partido de los últimos doce y, además, llevan ocho partidos sin triunfos y tres derrotas consecutivas.



Ese será el motor para Crucero, que sacó cinco de los últimos 9 puntos en disputa y que ganó en su última presentación como visitante, cuando derrotó a 9 de Julio en Rafaela por 1-0. Esa victoria le dio un espaldarazo a los de Gustavo Módica para salir del fondo y quedar cerca de la salvación.



Pero aunque no gane, Crucero podría salvarse, aunque no dependerá solamente de lo que pase en Resistencia, sino también de lo que pase en Salta mañana.



Si empata, Crucero necesitará que Juventud Antoniana no le gane a Central Norte. Si pierde, el Colectivero también deberá esperar una derrota del Santo para asegurarse su permanencia una fecha antes del final de la fase regular. Es decir, los misioneros necesitan sacar, durante el fin de semana, el mismo resultado que el Santo salteño para quedarse en el Federal A.



De todas maneras, Crucero jugará en la última fecha como local ante San Martín de Formosa, otra buena opción para lograr la permanencia, mientras que Juventud Antoniana recibirá a Sarmiento en Salta.