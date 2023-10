Oberá en Cortos y el debate sobre cómo reflejar la diversidad

viernes 13 de octubre de 2023 | 4:00hs.

La mayoría de los relatos siguen siendo hegemónicos. Por eso, qué historias queremos contar, quiénes cuentan esas historias, cómo, con qué equipo técnico, bajo qué condiciones... fueron algunas de las preguntas que propuso el panel Miradas Oblicuas. Experiencias en el audiovisual desde una perspectiva de género y diversidad ayer en el marco del festival Oberá en Cortos.

Como en muchos otros ámbitos, la desigualdad se repite y las vivencias particulares hacen carne en lo global.

Macarena Rodríguez de la agrupación misionera Mutar, Nico Luna de Arder en la Frontera, Virginia 'Vichy' Romero de Xinéticas y Susana Nieri se extendieron profundamente en las problemáticas de género que atraviesa la industria audiovisual hoy y dialogaron interpelados por el público.

En cada caso, las agrupaciones se conformaron de a poco, de manera autogestiva, por militar la perspectiva de género.

Al arrojar duros datos actuales, se recordó que tanto comisiones directivas, puestos de poder político como de liderazgo en producciones audiovisuales siguen siendo dominados por varones heterosexuales, con lo que eso significa también para la construcción de sentido y cultura.

“No hay narrativas que representen diversidad de problemáticas. El cine tiene que ampliarse y tiene que ser a partir de las políticas públicas”, consideró, entre otras aristas, Romero.

Además, Maca Rodríguez sumó que en Misiones, la colectiva Mutar surgió con un relevamiento para identificar cuántas mujeres eran parte de los tantos proyectos que poco antes de pandemia se gestaban en Tierra Colorada. Habiendo logrado exigir un cupo para achicar la brecha de género, ahora el pedido es por cargos de jerarquía más equitativos. Esto, teniendo en cuenta que en la provincia las egresadas en carreras afines al audiovisual son en su mayoría mujeres, pero en la práctica laboral no se condice con las contrataciones formales. Tan simple como tener la oportunidad de formalizar la experiencia y poder crecer profesionalmente.

Desde el foro se contaron experiencias en el crecimiento del feminismo como espacio y en el habitar el espacio político una y otra vez.

Nicolás Luna, por ejemplo, marica transfronterizo, dio su visión desde Iguazú, donde de a poco logró insertar un circuito de cine queer itinerante que circula por las distintas ciudades de la triple frontera. “Me gustó lo que decía Susana de habitar lo difuso. La muestra tiene que ver con eso, pensar nuestras corporalidades, nuestras sexualidades. Tiene que ver con salirnos de la lógica del centro y ocupar espacios”, comenzó diciendo vía Zoom.

“No es sencillo, es un territorio bastante hostil y es interesante crear estas posibilidades para disputar el espacio público, disputar la heterosexualidad. Lo hetero como régimen político que hay que confrontar”, resumió.

En esa línea, el debate sobre los discuros a los que apunta el cine también tuvo una profunda reflexión donde Romero puntualizó que “es peligroso que no haya existencias diversas en las producciones o en las obras artísticas porque eso impacta directamente en el universo simbólico de lo que hacemos y ahí empieza otra gran rueda de vacíos, donde no encontramos representatividad, donde no encontramos otras existencias, otras problemáticas donde no nos vemos reflejadas”.

Más allá de la formación intelectual, las lecturas y la academia, ponderaron la importancia de mirar a la realidad y entender que siempre hay subjetividades, privilegios que nos atraviesan frente a un “otre”, es clave. “Si alguien me enseñó de feminismo fueron las mujeres que entrevisté en diez provincias argentinas”. Fueron 100 horas de grabación para un documental de una hora alegó Nieri, que tras el conversatorio exhibió Algo Incómodo, su filme sobre un poderoso juez denunciado por abuso sexual contra niñas.

De la misma manera, tanto los integrantes del panel como los presentes arrojaron consideraciones sobre cómo el feminismo devino en transfeminismo, y en plurinacional, incluyendo a otras minorías que comparten similares vejaciones y privación de derechos.

Cuestiones de clase, de etnia, de territorio exceden a la identidad sexual y también configuran marcos a tener en cuenta a la hora de elegir expresarse o crear. El cine siempre fue una actividad clasista, definieron, por ejemplo.

Una de las conclusiones fue que la necesidad de deconstruirse es constante para ir ampliando las miradas para sumar a la democracia cultural.

Al destacar la importancia de la ESI bien implementada, sumaron que la formación universitaria también está totalmente carente de perspectiva de género y marcaron la necesidad de lo colectivo como fuerza impulsora de cambios político sociales.

“Creo que los medios audiovisuales cumplen un rol fundamental como fuerte constructor de subjetividades y siento la necesidad de remarcar esa importancia de pensar desde el vamos la representación: ¿cuál es el lugar que se le otorga a las mujeres y las disidencias, a las distintas diversidades y pueblos originarios en los contenidos y en los equipos?”, reiteró Walter Monzón que anoche presentó Barata, uno de los cortos en competencia, que versa sobre el mundo del dragqueen en Misiones con representación de disidencias delante y detrás de cámara.

Finalmente ante el eterno cuestionamiento sobre los ejes temáticos de los contenidos hechos por mujeres, Susana Nieri citó a Teresa de Lauretis y alegó que “todo es construcción”.

“La mirada, la forma puede variar, lo que es importante es trabajar sobre la propia voz más allá de la temática. No es solo la temática lo que va a transformar un contenido en feminista”, cerró.

Tras el debate, el Espacio Mujeres y Diversidades Trabajadoras del Audiovisual en Red invitó a participar del Encuentro de Mutar: nuevas maneras del quehacer audiovisual, abierto a todo el público para sumar mujeres y disidencias en espacios de poder, el sábado a las 14 en la carpa de la Plaza San Martín de Oberá.

Diversidad de propuestas

Charlas, talleres y proyecciones continúan hasta el sábado en Oberá. Hoy, por ejemplo en la carpa de la plaza San Martín se despliega el Foro Entre Fronteras de 9 a 12 y a las 17 la charla Experiencias alternativas de cooperación en otras fronteras donde exponen Marcelo Ortega (FilmAndes), Pablo Javier Salcedo (Caar) y Ana García Blaya (Orsai).

En tanto en el Cine Teatro Oberá se verán cinco cortos del Certamen Regional Entre Fronteras y cerrará el pre estreno de Literal, de Alberto Masliah. Mientras en el cine del Casino se verán Ecstasy!! de Verónica Gentilli y Blondi.