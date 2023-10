Presentó en Eldorado su primer libro: Recetas para mis hijas

sábado 07 de octubre de 2023 | 21:36hs.

Laura Graciela López (52) presentó su primera obra en el salón del Museo Cooperativo de Eldorado. El libro fue editado por la editorial Th Barrios Rocha.

Laura es oriunda de Posadas pero habita en Eldorado desde hace 24 años. "El libro surgió casi por casualidad", cuenta. "Un domingo estaba con mis hijas y la más grande me dijo que ella no sabía cómo hacer esa comida y ahí pensé en escribir las recetas. El lunes por la mañana lo encontré a Theo (por Andrés Theodosio Barrios, propietario de la editorial) que es mi compañero de trabajo, le comenté la posibilidad de editar un libro y él me impulsó, y bueno… lo hicimos".

El libro contiene siete capítulos con recetas variadas de distintas culturas. "Lo armé con capítulos diferentes recetas y son comidas o bebidas que preparo habitualmente, y algunas más elaboradas. Hay recetas conocidas como ñoquis a la romana, otras más elaboradas, agridulces como recetas con roquefort y dátiles; se puede encontrar un capítulo para los postres ya que soy muy dulcera y prefiero lo dulce a lo salado; también hay un capítulo para distintos tipos de bebidas: agregué una parte de ideas para lo que los norteamericanos llaman 'brunch', que es el juntar desayuno y almuerzo, que cuenta con un sector similar para para la tarde, o sea lo que sería merienda cena. Cuando ya había terminado de escribir las recetas me quedé con ganas de escribir algo más y se me ocurrió incorporar una parte con recetas afrodisíacas. No es común en un libro de cocina general encontrar este tipo de recetas, y en realidad hay muchísimos condimentos o elementos de cocina que son afrodisíacos de uso común en nuestras casas. En total hay 96 recetas en el libro", agrega.

Cada país o región tiene su arte culinario particular producto de su evolución cultural y de los alimentos y/o condimentos existentes sin embargo Laura aclara que muchas de las recetas del libro han sido adaptadas por ella. "En general, como te decía, son recetas que hago yo, o algunas que me enseñaron, o aprendí de otras personas. A muchas de ellas las adapté a mis gustos, o a lo que tengo y se consigue aquí, dándole un toque personal". Un ejemplo de ello sería el comentado por los presentes en el lanzamiento del libro, del mbeyú 4 quesos, o la receta del arroz con leche que prepara una de las personas presentes en el acto, y que Laura aprendió de ella.