“Quien vota a Milei lo hace desde el odio, no por las propuestas”

viernes 06 de octubre de 2023 | 10:15hs.

Héctor ‘Cacho’ Bárbaro, candidato a diputado nacional por el partido Agrario y Social (Pays), va con lista corta -solamente con categoría diputados y senadores- aunque apoya al candidato a presidente Sergio Massa. Estuvo en el programa Meta Data de El Territorio, en el que repasó sus propuestas y dijo que “en estas elecciones generales se espera mayor entusiasmo y mayor participación de los votantes”.

En esta oportunidad, expresó que desde el partido trabajan arduamente para que el ciudadano se acerque a votar. “Explicamos sobre la lista verde y celeste, debido que tenemos lista corta pero apoyamos al presidente que se encuentra en la lista del oficialismo provincial”, sostuvo. Añadió que el objetivo es “recuperar la credibilidad de la política”.

De cara a los comicios

Según el candidato, en las elecciones primarias había una importante cantidad de listas a votar lo que también incidió en que haya menor interés por participar en los comicios. No obstante, apuntó que en estas elecciones que se celebrarán el próximo 22 de octubre se espera más concurrencia de electores debido a que se definen los cargos ejecutivos entre seis listas y a diputados y senadores entre tres listas.

“En nuestro caso se nos complica el tema de tener la lista corta porque no tenemos candidato a presidente. Nosotros apoyamos al candidato Massa, pero este candidato tiene boleta con la Renovación. A fin de facilitar al votante, repartiremos la boleta Celeste de Massa y la verde del Pays”, explicó.

Seguidamente, Bárbaro detalló que no es fácil asimilar que la boleta de Massa se encuentra con el espacio político oficial de Misiones. Por ello indicó: “Trabajaremos arduamente para explicar al ciudadano y buscar su apoyo”.

Tras ser consultado por el actual ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Bárbaro acentúo que “Massa es el presidente que Argentina necesita por eso desde el Pays lo acompañamos”. Luego, añadió: “Conoce la problemática, es trabajador y tiene una agenda para mejorar las cosas durante todo el día”. “No hay un mesías para arreglar el país. Las soluciones no se darán en quince días. Así como lo hizo Raúl Alfonsín en su momento, hay que apuntar a una mesa de diálogo constante y la unión”, resaltó.

En cuanto al candidato a presidente de la Libertad Avanza, sostuvo que “no cree las soluciones mágicas de Javier Milei”. Contó que escuchó de muchos vecinos durante sus recorridas en Misiones “decir que votaron o votarán a Milei para que los políticos aprendan como un castigo”. No obstante, indicó que luego de las primarias muchos electores que votaron a Milei no lo van a volver a hacer debido a que le dieron miedo sus maneras y propuestas.

“La persona que vota a Milei lo hace desde el odio, no por las propuestas que tiene el candidato. Cuando se le consulta si está de acuerdo con que las obras públicas no lo haga el Estado, más bien un privado como lo propone la Libertad Avanza, el vecino reflexiona porque sabe que ese gobierno no le hará un asfalto a los lugares más alejados. No se podrá hacer un asfalto pagando un peaje porque el privado tiene otra mirada”.

Relató que se le pregunta a los electores si están de acuerdo con la privatización de la salud, de regular la economía, de vivir con un Estado ausente.

“La respuesta es no, pero votan a Milei en contra de la dirigencia política y se entiende completamente porque lo hacen con bronca. Es cierto que desde el Estado no se le da respuestas a la clase media”.

Bárbaro recordó que en los 90 y en el 2001 fue complicado para todos los sectores, y que se debe concientizar a los jóvenes sobre estas épocas difíciles debido que “si gana Milei el país puede quebrar en cuatro meses”. “El período de un presidente es durante cuatro años y una vez votado y elegido no hay vuelta atrás. No se lo puede votar porque te guste el león, o los TikTok que hace, o los gritos de ‘viva la libertad’ que bien sabemos no pasa por sus propuestas la palabra libertad”.

Sector agrario

Con respecto al sector agrario, Bárbaro contó que hay personas que producen yerba mate o té que piensan en votar a Milei. Reflexionó que “si llega a suceder lo que pasó en los 90 la situación será compleja debido a que los pequeños y medianos productores perderán mucho”.

Según el candidato del Pays, el Fondo Especial Tabacalero (FET) estará en riesgo con un gobierno de derecha. “Uno trata de explicarlo pero es difícil porque hay fuerte presencia del bolsonarismo”, se refirió al estado actual brasileño. Por otro lado, Bárbaro insistió en que en estos últimos meses y después de las Paso, el elector cambió su opinión y votará distinto en la categoría presidente.

También añadió que está en disputa el voto en blanco, el cual tuvo un rol importante durante las primarias debido que hubo más de 70 mil votos en blanco. “Apuntamos a que el ciudadano no vote en blanco y vote también en la categoría diputados porque si no vota es un beneficio para el oficialismo”, dijo.