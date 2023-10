La abundancia de lluvias impacta de manera positiva en la producción de cultivos

martes 03 de octubre de 2023 | 10:30hs.

Este año se destaca por los inusuales cambios climáticos que se están atravesando entre un invierno acotado, un mes de abundantes lluvias y el pronóstico de calor extremo que se perfila para la temporada veraniega. Además, la llegada del fenómeno meteorológico El Niño impactó de manera positiva en la producción de cultivos.

“Si comparamos con los últimos años, estamos en un año muy bueno. Tuvimos un invierno con muy pocas heladas porque fueron uno o dos días con escarchas muy suaves y no hubo daños a ningún cultivo; las heladas pasaron desapercibidas prácticamente”, afirmó el agro meteorólogo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en Cerro Azul, Ángel Olinuk, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva.

“Los cultivos no sufrieron daños y ya están en pleno crecimiento, cosa que no es normal porque en otros años sufrieron las heladas y en esta época estaban recuperándose”, agregó.

En este sentido, destacó que “estamos en pleno fenómeno de El Niño, lo que quiere decir que las lluvias van a ser más abundantes. En septiembre, en el Inta de Cerro Azul registramos 384 milímetros de agua, contra un promedio histórico de 148. Fue más del doble y eso ayudó a que el suelo recupere la humedad que necesitaba después de tantos años de sequía”.

A su vez, hizo referencia al pronóstico de los próximos meses. “Recién entramos en el fenómeno de El Niño que normalmente se prolonga hasta el otoño del año siguiente, por lo que estaríamos con lluvias por encima de lo normal en nuestra zona tanto en primavera como en verano. Las temperaturas pueden ser altas, pero no por encima de lo que se registraron otras veces porque, cuando hay mucha lluvia, las temperaturas tienen una amplitud térmica menor. No bajan tanto como en invierno, pero tampoco suben tanto. Van a haber días calurosos, pero no llegará como con el fenómeno de La Niña porque la humedad ayuda a que las temperaturas no lleguen a los extremos que se dan en nuestra región”, dijo.

Respecto a los cultivos, el agro meteorólogo especificó que “el té necesita mucha humedad y lluvia, y también muchos días despejados. En verano y primavera su rendimiento es muy bueno. La yerba recién presenta problemas por lluvias abundantes en otoño, no ahora que crece bien”.

“Los cultivos anuales, en general, andan muy bien; salvo el tabaco si hay exceso de lluvia. La sandía es un cultivo al que suelen dañar las heladas tardías. Como este año no tuvimos y tenemos suficiente lluvia, todo ese tipo de cultivos, como el choclo o la mandioca, pueden estar produciendo muy bien en esta temporada. Los cultivos anuales, en general, andan muy bien, salvo el tabaco si hay exceso de lluvia”, profundizó.

Por otra parte, advirtió que los productores deben tener protegido el suelo para evitar la erosión hídrica a causa de lluvias abundantes. “El suelo tiene cierta capacidad de absorber agua y, si la lluvia es muy abundante, de 20 o 30 milímetros en 15 minutos, el suelo no puede absorber esa cantidad de agua. Ahí es cuando se producen escurrimientos que van arrastrando el suelo más fértil que está arriba”, explicó.