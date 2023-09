Son 11 las variantes de Los Pumas para enfrentar a Chile: el misionero Martín Bogado entre los titulares

jueves 28 de septiembre de 2023 | 8:00hs.

El técnico de Argentina Michael Cheika anunció este jueves una profunda reestructuración de su XV inicial, con once nuevos jugadores respecto al equipo que derrotó a Samoa (19-10) para enfrentarse a Chile el sábado en Nantes en el grupo D.

La lista tiene nada más que a el misionero Martín Bogado entre sus titulares. Como se esperaba, el entrenador australiano de los Pumas realizará rotaciones en su efectivo ante el equipo 'a priori' más modesto del grupo, unos Cóndores que han sufrido tres derrotas en sus tres primeros partidos, entre ellas una especialmente abultada ante Inglaterra (71-0).

Después de un primer partido decepcionante ante los ingleses (27-10), los Pumas levantaron la cabeza ante Samoa (19-10), pero aun así no despejaron todas las dudas sobre su potencial real en esta Copa del Mundo.

El sábado deberán vencer en el estadio de La Beaujoire contra unos Cóndores que disputarán su último partido de la competición.

Hasta siete jugadores de los Pumas disputarán ante Chile su primer partido en Copa del Mundo. En caso de victoria, los argentinos podrían disputar una suerte de 'octavos' de final contra Japón el domingo 8 de octubre, en Nantes.

Titulares: Bogado - Isgro, Cinti, De la Fuente (cap.), Imhoff - Sánchez, Cubelli - Kremer, Isa, González - Rubiolo, Petti - Bello, Creevy, Sclavi

Suplentes: Ruiz, Vivas, Gómez Kodela, Alemanno, Oviedo, Bazán Vélez, S. Carreras, Mallía

Martín Bogado: “No tomo dimensión de lo que me está pasando”

Martín Bogado recibió la gran noticia de estar en Mundial de rugby y recibió un gran homenaje en su casa, el club Centro de Cazadores antes de viajar para unirse al conjunto nacional.

En un Centro de Cazadores colmado de amigos, familiares y chicos de las inferiores de todos los clubes, Martín Bogado dio una pequeña charla, en la que repasó su historia en el Cazador y recibió muchas preguntas de los más pequeños, de quien es hoy el gran ídolo. Se emocionó y recordó los mejores momentos, cuando vestía la camiseta azulgrana.

“Jugué al rugby siempre, pero tuve un impasse a los 14. Volví al club a los 15, debuté a los 17 en Primera y fui campeón. Fue la parte que más disfruté del rugby”, recordó Bogado sobre sus primeros pasos en el deporte de la ovalada, cuando aún no se imaginaba todo lo que el futuro le deparaba.

Vestido ya con la chomba de Los Pumas, Bogado disfrutó de cada uno de los homenajes. De cada una de las palabras que le dedicaron en el club que lo vio nacer y destacarse en el rugby para, luego, comenzar a dar pasos agigantados en el mundo del rugby.

Bogado hizo hincapié en que los jóvenes tienen que pelear por sus sueños.



“Encontré en el rugby valores que los hice baluartes. Encontré en el club amigos y siempre consideré a este club como mi segunda casa Cuando entrenaba martes y jueves y jugaba los sábados fueron los momentos más felices”, se emocionó el fullback misionero.

“Tuve un camino largo pero necesario. Me sirvió para formarme como persona y jugador. De todos lados me llevé gente, entrenadores y compañeros”, repasó en cuanto a su carrera, que comenzó en el Cazador y luego siguió en Jockey Club de Córdoba, Olimpia Lions de Paraguay, Jaguares XV, Bayonne de Francia hasta recalar en Highlanders de Nueva Zelanda.

“El paso por Olimpia fue clave, me terminó de formar como jugador. El paso por Jaguares también me formó, pero ahí pude explotar y me ayudaron a llegar a mi mejor nivel. Fueron etapas muy necesarias para mi formación”, contó acerca de su carrera.