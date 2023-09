Abian Achon: “Nosotros abiertamente nos manifestamos pero después cada profesional puede ejercer a su manera”

martes 26 de septiembre de 2023 | 12:00hs.

Luego de que un grupo de más de 30 asociaciones que nuclean a médicos de distintas especialidades anunció que comenzará a cobrar un plus o bono adicional no reintegrable, que deberán abonar los pacientes, la Sociedad Argentina de Pediatría se pronunció al respecto y rechazó esta postura debido a que indica que esta discusión se debe dar en otros niveles.

Jorge Abian Achon, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y destacó: “La SAP es una sociedad científica, no nos encargamos de facturación y no tenemos que ver con las remuneraciones y los honorarios y dado que la semana pasada empezaron a circular distintas solicitadas que estuvieron firmadas por distintas sociedades científicas y asociaciones de profesionales nos hemos visto a salir mediante un comunicado reconociendo que los montos de los honorarios profesionales y los sueldos son bajísimos, pero nosotros no podemos adherir a un bono, porque es complementario no reintegrable por el cual en muchas circunstancia no se emite una factura”.

“Lo que nosotros estamos instando es a que todas las sociedades científicas hagan el reclamo, la SAP ya hizo la denuncia ante la superintendencia de salud que es quien regula a negociar directamente con las obras sociales y las prepagas. Es bajísimo el monto que se percibe por consulta que tiene un promedio de entre 800 hasta 4.200 pesos, es una vergüenza y el bono compensa hasta llegar a los 6 mil pesos, entonces no adherimos porque porque pensamos que la negociación se tiene que dar en otras instancias”, agregó.

El directivo además destacó que el ajuste no puede ser el afiliado, “después en el ámbito de desempeño profesional cada colega es dueño de su consultorio y si trabaja con obra social o no trabaja, cobra un plus, pero eso tiene otra denominación y puede ser integrable ante las obras sociales, en este caso está claro que el bono es complementario, no reintegrable entonces esto va a ir en detrimento de todo el sistema de salud”.

“Hay especialidades que tienen uno o dos controles al año pero el pediatra hasta los 3 años a veces tiene el control mensual y una familia a veces tiene dos o tres chicos, entonces es distinto el impacto. Nosotros tuvimos la reunión la semana pasada con un equipo legal, un equipo contable, un equipo judicial, entonces todos acordamos que tenemos que cuidarnos entre todos, uno no puede ir a un bono donde no hay recibo o una factura porque va directamente en detrimento de una familia”, reiteró.

Abian Achon indicó que si bien las prepagas es una elección, las obras sociales no se eligen, entonces nosotros no podemos ir en contra del común de la gente, “los círculos médicos se están reuniendo ahora pero nosotros no intervenimos porque nuestro rol es de asesoramiento, consensos o patologías y todo lo que sea al acto médico pero no remunerativo. Está bueno aclarar que nosotros abiertamente nos manifestamos pero después cada profesional puede ejercer de la manera que quiera. Nosotros somos los más afectados y cada vez somos menos porque no estamos ajenos a que los honorarios son bajísimos pero hay que negociar a otro nivel”, remarcó.

El presidente de la SAP añadió que es un momento único para que se haga una reunión a nivel central y se negocien en otras instancias sin que afecte a las familias, “hoy el sistema público está sobrecargado y si se hace esto sería sobrecargar aún más, entonces hay que solucionar la cuestión de raíz, mejorar la base para todos los profesionales. Lo último y lo que nadie quisiera es que se dejen de hacer los controles por el tema de la prestación porque va en deterioro de la calidad de salud de todos y hay cuestiones sobre las que son difíciles volver atrás, se debe buscar la solución por otro lado”, finalizó.