Santo Tomé revolucionada detrás de su representante en el mundial de futsal femenino

lunes 25 de septiembre de 2023 | 18:02hs.

La Copa América Futsal Femenina 2023 comenzó el domingo, y este lunes 25 de septiembre tendrá su segunda jornada en el Microestadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires con cuatro partidos: Ecuador vs. Paraguay (14 horas), Venezuela vs. Brasil (16 horas), Perú vs. Colombia (18 horas) y Chile vs. Argentina (20 horas).

El primer partido de Argentina contra Perú tuvo el resultado de 11 a 0 a favor de la albiceleste, y al respecto, finalizado el cotejo, su capitana la santotomeña Carina “Becha” Nuñez, con su casaca número 8, dijo: “Veníamos de una semana de concentración, muy ansiosas, y el primer paso ya lo dimos, y ahora en adelante es esto, y más todavía, no podemos bajar la intensidad y mucho menos la concentración para los partidos que nos quedan”.

Respecto a los próximos partidos, dijo: “Nuestra cabeza tiene que estar enfocada en las selecciones que nos toca pasar día a día, primero tenemos que pensar en pasar la fase de grupos, y después pensar en semifinales y final si Dios quiere, estamos en casa, y con esta hinchada no podría ser diferente”.

Los clubes locales, más aún el Barcelona (que marcó los inicios de Becha), convoca a los simpatizantes a sus instalaciones para disfrutar todos juntos de la pasión futbolera y de la santotomeña que actualmente es capitana de la selección femenina.