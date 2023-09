Cuando soñás algo desde el fondo de tu corazón, no hay plan B

lunes 25 de septiembre de 2023 | 11:30hs.

Si bien en estas tierras muchos conocen el recorrido de Majo Staffolani, la cineasta misionera que se destaca en festivales europeos, pronta a estrenar Una idea feliz, ciclo donde entrevista a algunos referentes que la inspiraron, su historia volvió a viralizarse. Y con ella, el folklore misionero de las chipas y el mbeyú, por ejemplo.

Uno de los primeros adelantos de la serie la tiene junto a su amiga Sofía Pachano hablando sobre gastronomía misionera. “Yo venía desde la amistad y en lo privado enseñándole que no era chipá y que no eran chipacitos, sino chipitas. Entonces venía venía adoctrinando, no te puedo explicar hace cuánto tiempo con el remo y bueno, es un folklore divertido pero sin ánimos de ofender a nadie y nos pareció divertido que ese fuera el ‘corto’ de adelanto que promociona el ciclo”, explicó Staffolani que habla del proyecto como un sueño cumplido.

“Se me cumplió un poco el sueño también de entrevistar a Gastón Pauls, con todo lo que lo que implica Gastón que es una de las personas que más películas grabó en el país. Tiene 72 películas grabadas y finalizadas, o sea, una locura. Así que significó sentarme frente a esos monstruos, que por más amistad que hay detrás de cámara, fue muy desafiante y muy transformador tenerlos en frente y poder preguntarles todo lo que mi niña alguna vez había idealizado”, describió sobre el espíritu del ciclo.

Orgullosa siempre de sus raíces, el titular que llegó estos días a redes y medios de alcance nacional, fue que para costear sus viajes a Europa para presentar sus películas, vendía chipas en las calles porteñas, donde vive hace varios años.“Amo al camino y lo re respeto y estoy re agradecida y me siento súper orgullosa. Me siento honrada, pero fue duro, muy duro porque porque fueron muchos años de sacrificio”, arrancó explicando sobre esa labor de salir a vender a los parques de Palermo o el subte.

“El trabajo en la cocina es súper difícil físicamente hablando, te desgasta El camino se volvió muy sinuoso, hoy con el diario del lunes lo romantizo un poco, y eso no lo había dicho nunca, pero en el camino muchas veces quise tirar todo”, reconoció la joven de 33 años.

En esa línea, la directora de los largometrajes Colmena, Ramón y La Idea de Dios marcó que “lo más importante es que cuando te sentís que querés tirar todo bien a la mierda o bajarte del barco, es el momento donde más con más fuerza y garra te tenés que aferrar a tus sueños”.

Sobre los consejos que le daría a un joven que comienza agregó que sería ese de no aflojar. “Levántate todos los días a las 5, a luchar, pero cuando quieras renunciar, que pasa muchas veces a la semana porque todavía no es lo que vos esperás, aferráte a tu sueño como si no hubiera otra vida, porque cuando vos soñás algo desde el fondo de tu corazón, no hay plan B”, lanzó.

Siempre desde la veta independiente y aclarando que habla desde los apartidario, definió que es clave que haya igualdad de oportunidades para todos.“Tenemos que pedir igualdad de condiciones. Eso es lo que más tenemos que luchar para no entender a la meritocracia como el único camino. Porque no es sólo: ‘si te rompés el alma trabajando, vas a tener cosas’, hay gente que se rompe el alma trabajando y no tiene nada al otro día”, postuló quien, que entre otros proyectos, fue parte de la dirección de cuatro capítulos de El poder de los girasoles, la primera serie infantojuvenil de Disney que incluye discapacidad.

Sin fecha oficil de estreno en 2024, Staffolani alegó que fue un orgullo haber formado parte de algo que la ‘‘conmueve hasta hoy” y plasmó que todavía queda mucho por recorrer por la verdadera inclusión.“Yo llegué como una niña, como una hoja en blanco. Sí tengo conocimiento y sé perfectamente o creo saber dónde poner la cámara y cómo privilegiar los planos pero fue cuando más trabajé con mi ego porque honestamente soy ignorante en el tema. Yo creía que sabía de inclusión, pero aprendí demasiado de esas personas con discapacidad, que me educaron con respecto al tema, me queda un largo camino por recorrer para decir que soy conocedora del tema, pero entiendo un poco más”, contó sobre la experiencia.

En la misma línea, se explayó sobre la inclusión de la comunidad LGBTIQ+ en la industria audiovisual. “Agradezco que existan las secciones en los festivales, pero sueño con un mundo que no segregue tanto. Se me destruye el corazón al pensar que tiene que haber secciones, ¿por qué no pueden estas películas de amor, por ejemplo entre dos chicos o dos chicas ser parte de la competencia oficial?”, se cuestionó al resaltar que “lo más importante es no dejar de hacer, no dejar de gritar. No dejar de decir es la mayor revolución”. Apostando siempre a un mundo más pacífico y abierto concluyó que hay que trabajar siempre por incluir “la mayor diversidad de miradas”.

“Cuantas más voces, más igualdad. Tenemos que pasar el megáfono, contar historias que nos representen, historias que hablen del barrio. Yo quiero diversidad en las miradas, federalización”, marcó al reconocer que sueña con tener la posibilidad de grabar en Tierra Colorada.“El mensaje es: ‘¡Arriba Misiones, ¡Arriba Argentina!’ y arriba a las nuevas miradas y el volver a re enamorarnos de nuestro país independientemente del mundial de fútbol que fue hermoso y maravilloso”, dijo señalando la figura de Lio Messi que tiene tatuada en su cuerpo.

“Es hermoso y re valioso saber de dónde somos, nuestras historias recontra importan, recontra transforman. Es re importante que empecemos a poner el foco en lo positivo de lo que tenemos como sociedad, como provincia y también como país. Yo estoy segura de que vivimos en el mejor país del mundo, sólo que no nos enteramos”, finalizó.