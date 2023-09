Del 2 al 6 de octubre los institutos científicos abrirán sus puertas durante la “Semana de la Ciencia”

viernes 22 de septiembre de 2023 | 12:28hs.

La Semana Argentina de la Ciencia y la Tecnología es un encuentro anual entre la comunidad científica y la ciudadanía para la popularización de la ciencia, la tecnología y la innovación. Durante una semana, en todo el país se realizan acciones simultáneas de comunicación pública, difusión y divulgación, abriendo las puertas de los lugares donde se produce conocimiento científico o de espacios alternativos de apropiación del mismo. Este año Puerto Iguazú concentrara la mayor cantidad de actividades. La semana culminara con una gran exposición en la plaza San Martin.

En Iguazú dos institutos de investigación científica abrirán sus puertas para que los estudiantes y publico en general puedan conocer a fondo las investigaciones que se desarrollan en cada predio. Se trata del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) y el Instituto Nacional de Medicina Tropical INMET , en el caso del Instituto de Biología Subtropical, solamente estarán presentes en el cierre debido a que aun no cuentan con un predio acorde para sus investigaciones.

Cada instituto prepara charlas y exposiciones de diferentes temáticas de investigación que llevan adelante a fin de que toda la ciudadanía conozca detalles de los avances de cada uno de los proyectos.

Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio)

LUNES 2/10: 9 – 11:30: Jornada de Prevención de enfermedades tropicales en colegio de la comunidad Mbya Jasy Porá

LUNES 2/10: 18:00 HS: Biodiversidad de la Noche (murciélagos, aves nocturnas y hongos biolumiscentes). Se propone dar a conocer la Biodiversidad nocturna, tan poco apreciada. (Luz Olmedo, especialista en murciélagos; Julian Baigorria, aves; Emanuel Grassi y Victoria Vignale, Hongos)

MARTES 3/10: 9-11 hs: Ciencia + arte de biodiversidad. Se propone trabajar con niños de 5 y 6 años, de la institución San Francisco de Asis de Iguazú. Se implementarán técnicas de dibujo con tintes naturales, harán prácticas de germinación, observación y juegos de laboratorio. Para ello la empresa Rio Uruguay apoyaría con el trasporte.

MIERCOLES 4/10: 9-11 hs: Competencia Monumental. Se propone trabajar con chicos y chicas de 4° año, de la institución del colegio secundario BOP N° 23 Demetrio Koropeski (BACHITUR) de Iguazú, que han demostrado interés por las charlas que damos y por conocer el IMiBio. Se les dará una charla sobre Biodiversidad y los monumentos de la provincia, y posterior a eso (sector estacionamiento) un juego de “la búsqueda del tesoro” donde mediante pistas irán aprendiendo sobre los monumentos naturales.

MIERCOLES 4/10: 16-18 hs: Taller práctico de hongos comestibles – abierto al público con cupo.

JUEVES 5/10: 9- 11 hs: Visita del colegio de la comunidad Mbya junto al maestro Javier Rodas, donde además de conocer el IMiBio, se armaran en conjunto laminas con los nombres de algunos amínales, plantas y otras especies en ambos idiomas con el fin de promover los lazos entre la comunidad y el IMiBio.

VIERNES 5/10: 9- 11 hs: Visita del Instituto Saavedra, estudiantes del profesorado de Biología.

VIERNES 6/10: 15 – 20 hs: En plaza San Martin se propone llevar los stands del IMiBio con las diversas propuestas que tenemos, ya se, vivero, frutales, hongos, artrópodos, bacterias, agua, extracción de ADN casera, llevando además contenido digital e impreso. Esta actividad se realizará junto al IBS, INMET y el Municipio de Puerto Iguazú. Se propone invitar a productores locales con los que trabajemos, así como también sumar a la productora de la localidad de San Martín, Valentyna.

Instituto de Biología Subtropical (IBS) CONICET UNAM

Viernes 6/10 en la plaza San Martin 16hs presentaran los siguientes stands con información:

• Desafío Sensorial ¿Cómo reconocer nuestras plantas?

• El Agua subterránea el tesoro bajo nuestros pies que no se ve.

• Estudiando la Salud de la Fauna Silvestre en la Selva Misionera

• Lo esencial es invisible a los ojos: el papel de los escarabajos estercoleros sobre la calidad del suelo

• Los paisajes misioneros, un menú muy diverso: la compleja dieta de los caí y su interacción con las personas

Instituto Nacional de Medicina Tropical

2/10 en la sede del INMET a las 8Hs

• Bajo la lupa: El mundo de los parásitos

• Conociendo y valorizando nuestra fauna venenosa

• De zumbidos a enfermedades, una mirada microscópica al mundo de los mosquitos

• Explorando los estadios del mosquito Aedes aegypti

• Plantas medicinales: de la selva a la farmacia

• Puertas abiertas -Área de biología molecular

• Rituales vudú de avispas, cócteles de veneno y la zombificación de orugas huésped

• Sherlock Holmes, tras las pistas sanitarias

• Zoonosis transmitidas por pequeños mamíferos

• ¿Qué bicho me picó? Conociendo a los ectoparásitos

02/10 en un Escuela 13hs

• HIDATIDOSIS (Equinococosis) y otras zoonosis: todos somos protagonistas

3/10 en la sede del INMET a las 8hs

• Conociendo y valorizando nuestra fauna venenosa

• De zumbidos a enfermedades, una mirada microscópica al mundo de los mosquitos

• Explorando los estadios del mosquito Aedes aegypti

• Plantas medicinales: de la selva a la farmacia

• Puertas abiertas -Área de biología molecular

• Rituales vudú de avispas, cócteles de veneno y la zombificación de orugas huésped

• Sherlock Holmes, tras las pistas sanitarias

• Zoonosis transmitidas por pequeños mamíferos

• ¿Qué bicho me picó? Conociendo a los ectoparásitos

4/10 en la sede del INMET a las 8hs

• Conociendo y valorizando nuestra fauna venenosa

• De zumbidos a enfermedades, una mirada microscópica al mundo de los mosquitos

• Explorando los estadios del mosquito Aedes aegypti

• Plantas medicinales: de la selva a la farmacia

• Puertas abiertas -Área de biología molecular

• Rituales vudú de avispas, cócteles de veneno y la zombificación de orugas huésped

• Sherlock Holmes, tras las pistas sanitarias

• Zoonosis transmitidas por pequeños mamíferos

• ¿Qué bicho me picó? Conociendo a los ectoparásitos

05/10 En la sede de INMET 8HS

• Sherlock Holmes, tras las pistas sanitarias

06,07 y 08/10 en la sede del INMET 8hs

• Sherlock Holmes, tras las pistas sanitarias

06/10 en la Plaza San Martin 16hs

• Explorando los estadios del mosquito Aedes Aegypti

• Leishmaniasis canina. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo la prevenimos?

• Zoonosis transmitidas por pequeños mamíferos

• ¿Por qué es importante estudiar la lactancia materna?

• ¿Qué bicho me picó? Conociendo a los ectoparásitos