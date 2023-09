Se presentó la sexta del Misionero de Pista y la Copa Fiat, por duelo, resolvió no competir

miércoles 20 de septiembre de 2023 | 14:59hs.

Gran parte del automovilismo misionero está pasando por un duelo por la muerte de Gustavo Grün, pero pese a eso, hoy por la mañana se presentó en Oberá la sexta fecha del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista, que fiscaliza la Federación Misionera de Automovilismo en Pista (FeMAD), y se correrá en el autódromo de Oberá durante este fin de semana. Según informó la FeMAD, la competencia llevará el nombre "Gran Premio Gustavo Grün", recordando al piloto de la Copa Fiat 1.4 fallecido el lunes y sepultado en el día de ayer.

El lanzamiento, organizado por el Automóvil Club Oberá (ACO), en su propio predio contó con la presencia de los pilotos Facundo Reich (Clase 1), Gerardo Von Steiger (Clase 3), los directivos, el presidente a cargo del ACO, Enrique Guillermo Lillieskold y el presidente de la FeMAD, Oscar Mieres.

Según el cronograma previsto, el viernes se realizarán las pruebas cronometradas para continuar con la programación del sábado con entrenamientos y clasificaciones. El domingo, con las carreras finales. Desde la organización informaron que las entradas tendrán un costo de $3.000 y en portón 2 a $2.500. No se cobrará estacionamiento.

Lillieskold, presidente a cargo del ACO, manifestó "en vistas de una fecha muy especial con trabajos en pista, pero desde luego estamos acongojados por el fallecimiento Gustavo Grün y esta competencia llevará su nombre". Precisó que "la pista está en condiciones algunos detalles en banquina, también lugares puntuales en materia de seguridad en pista, los sanitarios están listos e hicimos parrillas para los equipos y habrá nueva cantina, también la destinada a Caritas a beneficio".

En cuanto a esta fecha pactada en el calendario oficial, organizado por el ACO, los directivos de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo junto a su presidente, Oscar Mieres, mantuvieron dialogo con familiares de Gustavo Grün teniendo en cuenta el reciente deceso del piloto y ellos consideraron que sería bueno recordarlo en la pista y respetaban la decisión del club organizador y la Federación. Por este motivo se lanzó la fecha como estaba previsto.

Voces de pilotos

Gerardo Von Steiger piloto de TP Clase 3: "Quiero mandar un saludo enorme a la familia Gustavo Grün de parte de la familia del automovilismo creo que Gustavo amaba este deporte es una situación compleja, pero debe continuar y creo que el mejor homenaje es seguir compitiendo. En el camino venia escuchando una canción que decía 'el día que me muera traigan vino y no flores' y las personas se siembran. En lo personal, el día que me pase quiero que venga y hagan una fiesta como dice ese tema". Reseñó que "yo pase por dos accidentes bastante feos, Gustavo no puede decir lo mismo pero nos tiene que servir para mejorar y en eso nos tenemos que concentrar, con seguridad ese será el mejor homenaje", agregó.

Facundo Reich (TP Clase 1): "Es una cuestión rara con lo que pasó, pero es complicarlo frenarlo de un día para el otro. Después de esta lluvia que salga el sol para nuestro automovilismo", señaló.

La Copa Fiat no va

Mediante una nota presentada ante las autoridades, la Copa Fiat 1.4, comunicó que no se presentará este fin de semana para disputar la Sexta fecha del Misionero de Pista.

"Esta decisión se tomó por respeto a los familiares de nuestro amigo Gustavo Gün, y por decisión de la mayoría de los integrantes de la categoría, el automovilismo es una fiesta y los ánimos no están como para festejar. También respetamos la decisión de las demás categorías en presentarse o no a la fecha", resaltaron en el escrito enviado a la FeMAD y a la Asociación Misionera de Pilotos y Propietarios de Autos de Competición (AMPPAC).

El resto de la categoría no se manifestó públicamente si estarán presentes el fin de semana.