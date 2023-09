Lara Iurinic fue electa como Reina Nacional de los Inmigrantes

jueves 14 de septiembre de 2023 | 1:49hs.

En una noche fría, pero como mucho calor de las hinchadas, que colmaron el escenario mayor del Parque de las Naciones, Lara Iurinic de la Colectividad Checa fue coronada como la Reina Nacional de los Inmigrantes 2023.

Tras el cuadro apertura, las 15 candidatas desfilaron y fueron alentadas por todo el staff de sus colectividades y por sus hinchadas que le pusieron mucho color y calor a la fría noche en la zona centro.

La primera coronación fue para Abril Caso Szewald, de la Colectividad Alemana, quien fue electa como Reina Virtual de los Inmigrantes al ser la más votada en la elección virtual que realizó El Territorio a través de su portal.

“Agradecer el voto de la gente y a todos los amigos que me ayudaron en este proceso, a toda la gente que no me conoce pero que me dio su voto, para mí es un honor llevar esta corona, porque me eligió la gente”, resaltó.

“Agradecer el apoyo de mi familia de mi colectividad y seguir colaborando con la colectividad, donde me forme y voy a seguir participando donde me necesiten. Nuevamente quiero agradecer a la gente ya que sin el voto de ellos no tendría esto. Los invitó a que vengan a la fiesta, que conozcan la colectividad alemana donde siempre hay fiesta”, comentó.

Luego fue tiempo de la elección del Traje Típico que recaló en Luz Alexandra Rosciszewski de la Colectividad Rusa.

En medio del aliento de las hinchadas, Priscila Lucía Hupan de la Colectividad Ucraniana quedó como segunda princesa. Mientras que Dalma Gloria Denise Redlich López, de la colectividad Paraguaya, fue electa como primera princesa. Las dos se mostraron muy emocionadas mientras recibía el aplauso del público presente y sus atributos.

El cierre fue con una cuenta regresiva donde se repasó las últimas diez reinas que tuvo la Fiesta Nacional del Inmigrante y cuando apareció la imagen de Lara Iurinic en la pantalla gigante, explotó la hinchada de la colectividad Checa, que celebró la obtención del centro mayor de la fiesta.

Palabra de reina

Lara tiene 24 años es Licenciada en Genética vive en Oberá y su ascendencia es por bisabuela paterna.

“Para mi es una emoción increíble, me tiemblan las piernas, no lo puedo creer. Es un orgullo representar a la fiesta que la empezaron mis abuelos, las siguieron mis padres y hoy me toca a mí representar a todas las colectividades”, dijo muy emocionada Lara a El Territorio.

Luego se tomó un momento para recordar a sus abuelos: “Valió la pena la lucha, valió la pena el esfuerzo que hicieron para llegar a esta tierra y por eso celebramos esta fiesta, para agradecer ese esfuerzo y la integración que tuvieron nuestros inmigrantes. Para mí es un honor llevar esta corona y voy a llevarla con dignidad y ser una embajadora de la fiesta”, afirmó.

"Todas las chicas nos preparamos muchos, estudiamos muchos, tuvimos que ensayar las coreografías de los bailes, pasar las entrevistas y fue un orgullo compartir con ellas todo este tiempo. Estoy muy emocionada por lograr la corona, pero también por la amistad que pudimos hacer con todas las chicas. Mi misión de aquí en adelante es que esta fiesta siga creciendo posicionándose en el país y representar de la mejor manera a todas las colectividades”, destacó.